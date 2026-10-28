São Paulo altyapısının eski forveti Thierry Henry Santos Souza, sakatlıklarının ele alınış biçimi nedeniyle Brezilya kulübüne karşı 5 milyon reale yakın (700 bin sterlin) tazminat talebiyle dava açtı. 19 yaşındaki gelecek vadeden futbolcu, kulübün altyapısında geçirdiği dönemde yaşadığı birden fazla sakatlık sürecinde, üst lig ekibinin fiziksel sağlığını ihmal ettiğini öne sürüyor.

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Genç forvet iş mahkemesinde dava açtı

Henry, altyapı takımlarında yaşadığını öne sürdüğü “iş kazaları” nedeniyle eski kulübü Sao Paulo'yu sorumlu tutmak için İş Mahkemesi'nde dava açtı. Haberi ESPN Brasil aktardı. Kulübe 13 yaşında katılan ve ilk profesyonel sözleşmesini 2023'te, 16 yaşındayken imzalayan forvet; dizlerini, uyluğunu, ayak bileğini, elini ve kasık bölgesini etkileyen beş ayrı sakatlık yaşadı. Sonunda mart ayında kulüpten ayrılmak için serbest bırakılmasını talep etti.

Avukatları ihmalkâr tedavi uygulandığını öne sürüyor

Genç oyuncunun avukatları kulübü “tıbbi uygulama hatası” yapmakla suçladı. Ocak ayında özel sağlık sigortası kapsamında yapılan taramalarda pubis osteiti ve gluteal ödem saptanmasına rağmen kulüp personelinin onu “önleyici antrenman programına” alıp ardından antrenmana çıkmasına izin verdiği olaya dikkat çektiler. Oyuncu ayrıca, geçen yıl yapılan testlerde sağ kuadriseps kasında yüzde 34'lük bir kas açığı görülmesinden yalnızca sekiz gün sonra doktorların oynamasına izin verdiğini öne sürüyor.

Oyuncu, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Buradaki anlaşmazlık sporcunun sakatlanıp sakatlanmadığıyla ilgili değil. Kulüp bunu zaten yazılı olarak kabul ediyor. Asıl mesele, yapılandırılmış bir sağlık departmanı bulunan üst düzey bir işverenin bağ yırtığını neden ‘Aşil tendinopatisi’ olarak kaydettiği, sakatlıklar iyileşmeden neden oyuncunun sahalara dönmesine izin verdiği ve pubis osteitine neden ‘önleyici çalışmalarla’ karşılık verdiğidir.”

Serbest kalma maddesi, değerlendirilemeyen potansiyelini ortaya koyuyor

Kariyerinin sekteye uğramasına neden olan “tıbbi hatalardan” kulübü sorumlu tutan genç oyuncu, 2023'teki sözleşmesinde yer alan 60 milyon avroluk (360 milyon real) serbest kalma maddesine işaret etti. Avukatları şunları savundu: “Sözleşme, kulübün sporcu için nasıl bir gelecek öngördüğünü ortaya koyuyor: 1,93 metre boyunda, yurt dışından gelecek kulüpler için 60 milyon avroluk serbest kalma bedeli bulunan ve maaşı A takıma yükselmesine göre belirlenen bir forvet. Sağlık yönetiminin sekteye uğrattığı kariyer yolu buydu.”

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Oyuncunun kayıp kazançları, ödenmemiş izin ücretleri, manevi tazminat, sözleşmeden doğan cezai şartlar ile geçmiş ve gelecekteki sağlık giderlerini kapsayan resmî talebi 4.247.291,80 real tutarında. Yüzde 15'lik avukatlık ücretinin eklenmesiyle tutar 5 milyon reale yaklaşıyor. Ancak Cotia'daki altyapı kaynakları, forvetin sözleşmesini yeniledikten sonra özveri, çalışma disiplini ve bağlılık göstermediğini, bunun üzerine antrenörlerin ona giderek daha az yer vermeye başladığını iddia etti.

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Brezilya devi resmî tebligatı bekliyor

Sao Paulo'ya mahkeme belgeleri henüz resmen tebliğ edilmedi. Bu nedenle kulüp, sağlık personeline yöneltilen belirli suçlamalardan resmî olarak haberdar değil. Kulüp yetkilileri, anlaşmazlığa ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadan önce tebligatın ardından dava dosyasını ayrıntılı biçimde incelemeyi planlıyor. İş Mahkemesi'nin forvetin sağlık kayıtları hakkında vereceği karar, Brezilya ekibinin altı haneli yüksek bir ödeme yapmak zorunda kalıp kalmayacağını belirleyecek.