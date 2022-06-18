Thierry Henry'nin 14 numaralı formasını alan Nketiah tepki gördü, Gabriel taraftarları 'nankörlükle' suçladı
Arsenal'ın savunma oyuncusu Gabriel, Eddie Nketiah'yı eleştiren taraftarların 'nankörlük' ettiğini söyledi.
Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Nketiah sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayarak Mikel Arteta'nın gözüne girmeyi başarmıştı.
Beş yıllık yeni sözleşmeye imza atan 23 yaşındaki oyuncu, bundan böyle kulüp tarihinin en golcü ismi Thierry Henry ile özdeşleşen 14 numaralı formayı giyecek.
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Taraftarlar öfkeli
Sosyal medyada görüşlerini dile getiren Arsenal destekçilerinin bir kısmı; bu hamleyi Arsenal'ın eski günlerinden uzaklaştığının bir kanıtı olarak gösterdi.
Gabriel ise Twitter'da paylaştığı mesajla takım arkadaşını savundu:
"Aman tanrım. Nasıl bu kadar nankör olabiliyorsunuz?"
Arsenal'a 1999'da transfer olan Henry iki Premier Lig şampiyonluğu yaşamış ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.
Londra ekibi, Henry'nin 30 golle açık ara gol kralı olduğu 2003/04 sezonundan bu yana lig şampiyonluğuna hasret.
Altı yıldır Şampiyonlar Ligi'nde yok
Arsene Wenger yönetiminde Devler Ligi'nin demirbaşlarından biri haline gelen Arsenal, 2016/17 sezonundan bu yana bir numaralı kupaya katılamıyor.
Geçen sezon Premier Lig'de son haftalara kadar ilk dördü kovalayan Arsenal, Tottenham'ın gerisinde kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmıştı.
Sezonun ilk yarısında süre almakta zorlanan Nketiah, Nisan ayında Lacazette'in yerine ilk 11'e yerleşmiş ve son yedi haftada beş gol kaydetti.
Lig Kupası'nda çıktığı beş maçta fileleri beş kez havalandıran Nketiah, Sunderland karşısında yaptığı hat-trick'le dikkat çekti.Daha fazla okuma