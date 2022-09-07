Thierry Henry, Mbappe ve Haaland'ı karşılaştırdı: "Mbappe yaratıp bitirebilir, Haaland ise yaratamaz sadece bitirir"

Eski Arsenal ve Barcelona forveti Thierry Henry, Haaland yerine Mbappe'yi tercih edeceğini söyledi ve iki yıldız oyuncuyu karşılaştırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022/23 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Cristiano Ronaldo'nun bu sene Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememesi üzerine Messi-Ronaldo rekabetine gölge düştü; gözler Haaland ve Mbappe'ye çevrildi. İki yıldız dün gece takımlarına ikişer golle katkı sağladı.

Mbappe neler yaptı?

PSG, evinde Juventus'u 2-1 yendi. Kylian Mbappe'nin 5. dakika golüyle öne geçen Fransız devi, Mbappe'nin 22. dakikada tekrar gol atmasıyla skoru 2-0 yaptı. 53. dakikada Juventus Weston McKennie'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi ancak gülen taraf Mbappe'nin golleriyle PSG oldu.

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Haaland neler yaptı?

G Grubu'nda Sevilla ile Man City karşılaştı. Şampiyonluk favorilerinden olan Mancshester City, Sevilla'yı deplasmanda 4-0 yendi. Haaland mücadele 20. dakikada ve 67. dakikada 2 gol atarak geceye damgasını vurdu. Man City.'nin diğer golleri 58. dakikada Philip Foden'den, 90+2'de ise Ruben Dias'dan geldi.

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Thierry Henry, Haaland ve Mbappe için ne dedi?

Eski Arsenal ve Barselona forveti Thierry Henry, CSB Sports'a verdiği demeçte Haaland yerine Mbappe'yi tercih edeceğini belirtti ve Mbappe'nin daha eksiksiz bir forvet olduğunu açıkladı.

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Henry şu şekilde konuştu: "Mbappe yaratabilir ve bitirebilir. Haaland ise yaratamaz, o bitirir. Mbappe sağda ve solda oynayabilir, ortada oynayabilir. Haaland ise sadece ortada oynayabilir. Muhteşem bir oyuncu ve onunla geçen sene Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Şimdilik oyum Mbappe'ye."