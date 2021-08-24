Thierry Henry, Kylian Mbappe'nin kararını açıkladı: Ne yapacağını herkes biliyor!

Fransız futbolunun efsane ismi PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan genç yıldızın durumunu değerlendirdi.

Fransız futbolunun ve Arsenal'in efsane ismi Thierry Henry, adı transfer spekülasyonlarıyla anılan Kylian Mbappe'ye tavsiyede bulundu.

Mbappe'nin transfer dönemi sona erdiğinde PSG'nin oyuncusu olmaya devam edeceğini düşündüğünü belirten genç teknik direktör, Mbappe'nin ayrılmak için bir sebebi olmadığını söyledi.

Henry ne söyledi?

Amazon'a yaptığı açıklamada Mbappe'nin rekabetçi bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Henry, genç oyuncunun kupa ve şampiyonluklar arzuladığını belirtti:

"Bence herkes Kylian'ın vereceği kararın farkında. O gerçekten rekabetçi ve hırslı bir oyuncu. Kupalar kazanmak istiyor. Bunu gerçekleştirebileceği bir takımda yer almak istiyordu ve PSG şu an dünyanın en iyi kadrolarından birine sahip.

"Bu yüzden artık başka bir takıma gitmek için herhangi bir mazerete sahip olduğunu sanmıyorum."

"Söylentiler etkilemiyor"

Mbappe'nin çok sayıda transfer iddiasına rağmen çok profesyonel davrandığını belirten Henry, genç yıldızın bu haberlerden etkilenmediğini söyledi:

"Antrenmanlarda hala çok çalışıyor, maçlarda koşuyor ve takım arkadaşlarına çok sayıda gol fırsatı yaratıyor. Sözleşmesi bitiyor olsa bile goller atmaya devam ediyor ve takımı için her şeyini veriyor. Geleceğin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz ama umarım PSG'de kalır ve gollerine takımında devam eder"

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