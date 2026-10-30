Eski Barcelona forveti Thierry Henry, Real Madrid'in eski takımına karşı El Clasico'da aldığı kritik 2-1'lik galibiyetin ardından rakibine övgüler yağdırdı. Fransız eski futbolcu, özellikle Jude Bellingham'ın performansından çok etkilendi ve İngiltere millî oyuncusunun orta sahaya hükmettiği performansı «şaka gibi» diye nitelendirdi.

Reklam

Henry, Real Madrid'in kompakt oyununu övdü

Henry, eski kulübü Barcelona karşısında alınan kritik 2-1'lik El Clasico galibiyetinde Madrid'in taktik düzeninden çok etkilendiğini kabul etti. Hafta sonu oynanan dev maçın ardından konuşan Fransız isim, bu önemli galibiyetin Madrid'i bu yıl böylesine kompakt ve dirençli oynarken gördüğü ilk maçta geldiğini söyledi.

Henry'ye göre Real Madrid o gün yenilmesi son derece zor bir takımdı. Rakibine çok az net fırsat tanırken kontra ataklarda da büyük tehlike yarattı. Barcelona'ya bağlılığına rağmen Henry, başkent ekibinin baştan sona etkileyici performansını teslim etmekte gecikmedi.

Bellingham'ın performansı şaka gibiydi

Kylian Mbappe iki golüyle manşetlere çıktı ve resmî olarak Maçın Oyuncusu seçildi, ancak Henry, İngiltere millî oyuncusu Bellingham'ı özellikle övdü. Eski Arsenal forveti, dinamik orta saha oyuncusunun bu önemli galibiyete her yönüyle yaptığı katkı karşısında hayranlığını gizleyemedi. Betway'e konuşan Henry, bu olağanüstü bireysel performansı ne kadar beğendiğini anlattı.

Henry, "Bu yıl Real Madrid'i ilk kez böyle oynarken gördüm," dedi. "Kompakt oynadılar, rakibe fazla fırsat tanımadılar, yenilmeleri çok zordu ve kontra ataklarda sağlamdılar.

Reklam Reklam

"Kylian Mbappe iki gol attı ve Maçın Oyuncusu seçildi, ama Jude Bellingham? Vay canına. Oynayış biçimi bana İngiltere'nin Meksika'daki maçını hatırlattı. Topu tutuyor, rakiplerinden sıyrılıyor, faul alıyor, pası buluyor ya da kendisi ilerliyordu. Hakkını fazlasıyla vermeliyim, oynayışı şaka gibiydi."

Related Topics

Mourinho eleştirilerine yanıt verdi

Bu önemli galibiyet, dev maç öncesinde dışarıdan baskı gören teknik direktör Mourinho için de güçlü bir yanıt oldu. Henry, ünlü teknik adamın en büyük sahnede hâlâ başarılı olup olamayacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu, ancak bu sonucun onun taktik becerilerini bir kez daha kesin biçimde gösterdiğini belirtti.

Henry sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho'yu tebrik etmek gerek. Bunu hâlâ yapıp yapamayacağı tartışılıyordu ve yapabildiğini gösterdi. Kaybetmeyi göze alamayacaklarını biliyorlardı çünkü o gol averajıyla dokuz puanlık farkı kapatmak çok zor olurdu.

Reklam

"Önlerinde hâlâ uzun bir yol var. Herkes Barcelona'yı durdurmanın çok zor olacağını düşünüyordu ama bu tür şeyleri öngörmenin zor olmasının nedeni de bu. Barcelona ilk 10 maçta olağanüstüydü, ardından birden Paris Saint-Germain'e ve Real Madrid'e yenildi. Elbette İspanya'da her zaman Barcelona'yı destekleyeceğim ve El Clasico'yu kaybetmek hiçbir zaman hoş değil, ama Real Madrid'in hakkını vermem gerek."

Şampiyonluk yarışı hâlâ öngörülemez durumda

Bu sonuç, İspanya'daki şampiyonluk yarışını tamamen yeniden açtı. Real Madrid, on maçta topladığı 24 puanla Liga puan tablosunda şu anda üçüncü sırada. Öte yandan bu, Hansi Flick'in takımının bu sezon ligdeki ilk yenilgisi oldu. Barcelona 27 puanla zirvedeki yerini korusa da ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki fark artık yalnızca iki puana indi.