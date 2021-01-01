Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira, Arsenal'a geri dönebilir

Arsenal'ı satın alma fikrine sıcak bakan Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, Topçular'ın üç efsanesiyle birlikte çalışmak istiyor.

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, cuma günü Arsenal taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Twitter üzerinden kulübü satın almakla ilgilendiğini vurgulayan Ek, bu konuda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Telegraph ' ın haberine göre Ek, Arsenal'ı satın alıp kulübün üç efsane ismi Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira ile birlikte çalışmayı planlıyor.

Taraftarlar ise bu iddialar karşısında oldukça heyecanlı. Kulübün simgesi üç ismin geri dönme ihtimâli, uzun yıllardır başarıya aç olan Arsenal taraftarının iştahını kabartmış durumda.

Daniel Ek ne dedi?

Avrupa Süper Ligi tartışmalarının ardından turnuvanın kurucu 12 kulübü arasında yer alan Arsenal'a taraftarlarından sert protesto gelmişti.

Arsenal taraftarları, Süper Lig projesinin başından itibaren kulübün mevcut patronu Stan Kroenke'yi eleştiri yağmuruna tutmuş ve gitmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 4.7 milyar dolar'lık bir servete sahip olan Daniel Ek, Twitter hesabından Arsenal'ı satın alma sinyali verdi:

"Bir çocuk olarak büyürken Arsenal'ı desteklediğimi hatırlıyorum.

"KSE, Arsenal'ı satmak isterse yarışa girmekten mutluluk duyarım."

Henry, Bergkamp ve Vieira şimdi nerede?

Thierry Henry son olarak MLS ekibi Montreal Impact'i çalıştırıyordu. Geçmişte Monaco'nun da teknik direktörlüğünü yapan Fransız efsane, şubat ayında ABD ekibinden ayrılmıştı.

Patrick Vieira ise 2018 yazında başına geçtiği Nice'ten Aralık 2020'de ayrılmıştı. 44 yaşındaki teknik direktör, Henry gibi şu anda boşta.

Yaklaşık 10 yıl Ajax'ta antrenörlük yapan 51 yaşındaki Dennis Bergkamp ise Hollanda ekiplerinden Almere City'nin 21 yaş altı takımında yardımcı antrenörlük yapıyor.