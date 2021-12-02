Thierry Henry'den Mikel Arteta'ya mesaj: Arsenal artık büyük maç kazanmalı

Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, takımının Premier Lig'de oynayacağı Manchester United deplasmanı öncesinde teknik direktör Mikel Arteta'ya mesaj gönderdi.

Bu karşılaşmanın Londra ekibi için gerçek bir test maçı olacağının altını çizen Fransız futbol adamı, Old Trafford'da üç puan almaları gerektiğini söyledi.

Henry ne söyledi?

Amazon Prime'a yaptığı açıklamada ligde oynadığı son 10 karşılaşmadan yedi galibiyetle ayrılan Arsenal'in taraftarlarını mutlu edecek büyük bir maç kazanması gerektiğini belirten Henry, United deplasmanının bunun için uygun olduğunu söyledi:

"Evimizde Newcastle United ve Burnley gibi takımları yendik. Düşük bir topa sahip olma oranıyla Leicester karşısında kazandık ve Steven Gerrard gelmeden önce Aston Villa'yı mağlup ettik.

"Bu takımlara karşı kazanmak güzel Arsenal artık daha büyük bir maç kazanmalı. Arsenal geliştiğini göstermek istiyorsa zirveye oynayan takımları yenmeli. Ne zaman kaybetmemeleri gereken bir rakiple oynasalar kaybetmenin yanında eziliyorlar.

"Manchester United maçı ilk dörde girip giremeyeceklerini görme açısından önemli olacak. Mikel Arteta şu anda oldukça iyi bir durumda ama artık daha büyük maçlarda da iyi skorlar almalı. Newcastle galibiyeti beni heyecanlandırmıyor. Arsenal Old Trafford'da kazanmalı"

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