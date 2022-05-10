Thierry Henry'den Erling Haaland'a övgü: "Golden başka hiçbir şeyi umursamıyor"

Manchester City, Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde takıma katılacağını doğruladı ve Premier Lig’in son şampiyonu, Norveçli golcü için Borussia Dortmund 79 milyon Dolar ödemeyi kabul etti.

Norveçli oyuncu, 2019'da Red Bull Salzburg'da Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı ve geçtiğimiz yılın ocak ayında Almanya'ya gitme kararı aldığından beri Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisini çekiyordu.

Yıldız forvetin başarısı Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Heney'nin de gündemindeydi.

Thierry Henry, 'ölümcül' Erling Haaland'ın başarısının, kalenin hemen önünde kalma arzusuna bağlı olduğuna inanıyor.

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Modern oyundaki birçok forvet oyuncusu kendilerini daha fazla oyuna dahil etmek için kanatlara açılırken bulabilirler, ancak Henry'nin gözünde, Haaland'ın bencilliği Red Bull Salzburg'daki ve şimdi Borussia Dortmund'daki başarısında büyük bir faktördür.

Sky Sports'un Pazartesi Gecesi Futbol programında yorumcu olan Henry, "Golden başka hiçbir şeyi umursamıyor" dedi.

'Diğer oyuncular kanatta olmak istiyor ama kalenin önünde olmak istiyor. Öldürücü bir forvet olduğunu biliyor.

'Bu arada, o çok güçlü ve büyük. Sadece arkadan koşmak istiyor ve bitirme tarzı çok saçma, akılalmaz. Kendine çok inanıyor ve bu hoşuma gidiyor.

"Bu kelimeyi kullanacağım ama onda biraz kendini beğenmişlik var. İnsanlara bakıp "Gol atacağım" diyor.

"Gol atmaktan başka bir şey yapmak istemiyor."

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