Thierry Henry, Chelsea'nin Lukaku transferini eleştirdi: "Oyun planına uymuyorsa neden transfer ettiniz?"

Thierry Henry, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Lille karşılaşmasından sonra Romelu Lukaku transferini sorguladı.

Lukaku geçen yaz kulüpte ikinci dönemi için Chelsea'ye döndü ve Londra takımı, Inter'e 110 milyon Euro kulüp rekoru ücreti ödedi.

28 yaşındaki oyuncu o zamandan beri bu fiyat etiketine ulaşmak için mücadele etti. Hafta sonu Mavilerin Crystal Palace'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyette sezonun en kötü performansını sergiledi. 90 dakikada topa yalnızca yedi dokunuşu başardı.

Tuchel, Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayağında Lille'ye karşı 2-0'lık galibiyette Lukaku'yu dinlendirme kararı aldı.

Pazar günü Wembley'de oynanan Carabao Kupası finalinde Chelsea Liverpool ile oynayacağı karşılaşmada Havertz'in yerini koruyabileceği öne sürüldü ve Henry, Lukaku'nun buradan nereye gittiğinden emin değil.

Henry ne söyledi?

Forvet oyuncusuna uluslararası düzeyde antrenörlük yapan Arsenal efsanesi Henry, CBS Sports'a şunları söyledi:

"En başından beri kendime bir soru yönelttim, bu takıma uyar mı? Rom'un Chelsea'nin oyun tarzına uyum sağlaması zaman alıyor, kolay değil.

“[Palace'a karşı] sadece yedi dokunuşu olması normal mi? Hayır, hocanın senden hoşlanıp hoşlanmadığına bakılmaksızın bu da normal değil. Bu olmamalıydı.

“Bu konuda ilerlemeleri gerekiyor ama olayı okuması zor. Sana karşı dürüst olacağım, bunun 90 dakika içinde nasıl olduğunu bilmiyorum. Çözüm nedir?

"Çözüm, oyun tarzlarına uyum sağlayabilecek bir çözüm bulunması.

“Chelsea; basmayı, aktif olmayı ve ön üçlüyü değiştirmeyi seviyor. Lukaku merkezde kalmayı seviyor, bu yüzden duruma adapte olmasını çok zorlaştırıyor.

"Ama o zaman, neden gidip onu transfer ettin?"

Lukaku'nun durumu

Lukaku, Chelsea'ye yeniden katılmanın kendisi için bir "hayal" olduğunu ve 2011-2014 yılları arasında kulüpteki ilk görevinin ardından kulüpte yarım kalan bir işi olduğunu söyledi.

Daha önce Everton ve Manchester United'da Premier Lig'de de oynayan eski Inter yıldızı, Stamford Bridge'de beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak tutarsız formu nedeniyle geleceği hakkında şimdiden sorular soruluyor.

Lukaku, bu sezon şu ana kadar tüm yarışmalarda 28 maçta 10 gol attı ve Aralık ayında İtalyan medyasına verdiği akıl almaz bir röportajda San Siro'dan asla ayrılmak istemediğini itiraf ettiğinde taraftarların tepkisini çekti.

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