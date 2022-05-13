Thierry Henry: "Bütün Avrupa kulüpleri Real Madrid'den, Real Madrid de Barcelona'dan korkar"

Thierry Henry, Barcelona ve Real Madrid hakkında konuştu.

Arsenal'den ayrıldıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Barcelona forması giyen Fransız oyuncu, Marca'ya yorumlarda bulundu.

Ne söylendi?

Henry, Madrid'in Mayıs sonunda Paris'te Liverpool ile karşılaşacağı bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalinden önce konuştu. Real Madrid; Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City'yi nakavt ederek finale yükseldi.

Henry, "Bütün Avrupa kulüpleri Real Madrid'den, Real Madrid de Barcelona'dan korkar" dedi. Ancak Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünüyorum. Madrid'den daha güçlüler."

Ballon d'Or favorisi

Ancak Henry, Liverpool'un Senegalli forvet oyuncusu Sadio Mane karşısında Ballon d'Or yarışında vatandaşı Karim Benzema'yı destekledi.

Henry, "Hala Benzema'nın önde olduğuna inanıyorum, ancak Mane Liverpool ile Şampiyonlar Ligi kazanırsa ve onlar dört kupa kazanırsa Mane ciddi aday olacaktır. Tabii ki Mane, Senegal milli takımını bu yılın başlarında Afrika Uluslar Kupası'na götürdü.

"Afrika için harika olurdu ama ben hala Benzema'ya bahse giriyorum."

Elbette Henry elit forvetler hakkında bir şeyler biliyor.

Şu anda 44 yaşındaki efsane, Fransız milli takımı için 123 maçta 51 gol attı. Monaco, Juventus ve New York Red Bulls'un yanı sıra Arsenal ve Barcelona'yı temsil ettiği mükemmel bir kulüp kariyeri yaşadı. Kulüp kariyerinde 360 gol kaydetti.

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