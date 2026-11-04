Transfer piyasasında işler böyledir: Bir kulüp kötü bir anlaşma yaparken diğeri iyi bir anlaşma yapar. Şaşırtıcı olansa, övgü alan ve eleştirilen anlaşmanın aynı oyuncuyla ilgili olması ve bu değerlendirmelerin arasında yalnızca birkaç ay bulunmasıdır.

Yan Couto tam da bu durumda. Borussia Dortmund'da daha yaz aylarında mutlaka gönderilmesi gereken pahalı bir hayal kırıklığı ve yedek oyuncu olarak görülüyordu. Kiralık olarak gittiği yeni kulübü Como'da ise artık teknik direktörünün gözdesi ve yeri tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu; kulüp onu mutlaka bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar, BVB'nin iki yılda keşfedemediği neyi görüyor bu sağ bekte? Yoksa 24 yaşındaki oyuncu yeni ortamında ve yeni takımında daha mı iyi oynuyor?

BVB, Couto'yu 2024'te kadrosuna kattı. Ancak önce Manchester City'ye ödenecek dört milyon euro karşılığında kiraladı. Brezilyalı oyuncu, dönemin Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin'in özellikle istediği isim olarak görülüyordu. Şahin, BVB yöneticileri arasındaki görüşmelerde Couto hakkındaki olumlu görüşünü karşı çıkanlara rağmen kabul ettirdi ve transferin gerçekleşmesini sağladı. İki kulüp, kiralık anlaşmasıyla birlikte belirli sportif kriterlerin karşılanması hâlinde 2025 yazında toplam bedeli 20 milyon euroya çıkaracak bir satın alma zorunluluğu üzerinde de anlaştı.

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Kiralık transferden yalnızca birkaç ay sonra, ekim ayında Sky satın alma zorunluluğunun devreye gireceğini bildirdi. Üstelik Yan Couto, BVB formasıyla çıktığı ilk maçlarda hiç de ikna edici bir performans sergilememişti. Brezilyalı oyuncu, Bundesliga'daki ilk yılında sekiz kez ilk 11'de başladı. Onu destekleyen Nuri Şahin sezon sürerken görevinden ayrıldı ve yerine Niko Kovac geldi. Couto, geçen sezon Dortmund'daki sağ bek rekabetinde, ligde tam 15 asist yapan ve bitmek bilmeyen mücadelesiyle öne çıkan Julian Ryerson'ın açıkça gerisinde kaldı.

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Yan Couto'nun BVB ile sözleşmesi

2030'a kadar sözleşme verilen bir yedek oyuncu için 20 milyon euro ödemek, o dönemde de kötü bir anlaşma gibi görünüyordu, bugün de öyle görünüyor. Bu nedenle Dortmund'un yaz aylarında Yan Couto'yu göndermeye hazır olması pek şaşırtıcı değildi. Buna karşılık İtalya'dan, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden yükselişteki Como'nun ilgilenmesi biraz şaşırtıcıydı. Eski Arsenal ve Barça yıldızı Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı takım, iddiaya göre üç milyon euro kiralama bedeli ödedi ve 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu aldı.

Como şu anda muhtemelen bu tutarı uzun uzun düşünmeden öder. Teknik direktörü, yaz aylarındaki tanıtımında "Yan cesur ve teknik açıdan güçlü bir oyuncu. Bize sağ kanatta farklı seçenekler sunuyor" diyerek ondan övgüyle söz etmişti. Fabregas, "Hücum etmeyi seviyor, çok enerjik ve oyun tarzımıza uyuyor. Bizimle gelişimini sürdürebileceğine inanıyoruz" diye eklemişti.

Yan Couto da bunu yaptı. Como'da dörtlü savunmanın sağ bekinde düzenli olarak ilk 11'de oynuyor. BVB'de ise ilk izlenimlerin ardından daha çok kanat beki olarak görülmüştü; çünkü Dortmund'a göre güçlü yönleri savunmadan ziyade hücumdaydı. Fabregas farklı düşünüyor ve alınan sonuçlar onu haklı çıkarıyor: Couto'nun da yer aldığı takım, Serie A'da şu anda dördüncü sırada ve yine Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan bir basamakta. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son lig aşaması maç gününde Manchester United'ı 4-1 yenerek dikkat çekti.

Thierry Henry, Cesc Fabregas ve takımına hayran kaldı

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, CBS yayınında "Cesc böyle bir takımı kurmayı nasıl başardı?" diye sordu. Büyük şaşkınlık yaşayan Henry, "Jacobo Ramon veya Yan Couto gibi isimleri görüyorsunuz. Pek çok kişinin tanımadığı oyuncuları alıp onlardan bir takım oluşturuyor. Şimdi nerede olduklarına bakın" dedi. Como, transfer piyasasında sonradan bakıldığında harika görünen çok sayıda anlaşmaya imza attı. Örneğin Real Madrid'in ikinci takımından 2,5 milyon euroya alınan Jacobo Ramon'un piyasa değeri bugün 45 milyon euroya yükseldi. Lucas Da Cunha ise Ocak 2023'te Nice'den 750 bin euroya geldi ve artık Fransa millî takımında oynuyor.

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Yan Couto da Como açısından en iyi anlaşmalardan biri. Ekim ayında WAZ, İtalyanların Dortmund'a olumlu sinyaller gönderdiğini bildirdi. Kulüp yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanır veya bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde yüksek miktarda prim kazanmaya devam ederse Couto'nun bonservisiyle transferinin önünde pek bir engel kalmayacak. Bu da iki kulübü sevindirecek. Transfer piyasasında bazen işler böyledir.