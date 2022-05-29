Fransız efsane, vatandaşı Benzema'nın Şampiyonlar Ligi zaferiyle ödülü garantilediğini iddia etti.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Ballon d'Or konusundaki düşüncelerini paylaşan Thierry Henry, ödülün Benzema'ya gideceğinden emin.

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Benzema, finalde suskun kalsa da önceki turlarda attığı gollerle Real Madrid'i finale taşıyan isim olmuştu.

Henry'ye göre bu noktadan sonra Benzema'nın ödülü başka bir futbolcuya kaptırması mümkün değil.

Ne söyledi?

CBS Sports için finali yorumlayan Henry maçın ardından yayını şu sözlerle kapattı:

"Buradan Ballon d'Or ödülünü veren France Football'a ve oylamaya katılanlara sesleniyorum... Oylamayı durdurun, Benzema kazandı. Hoşçakalın!"

Benzema'nın inanılmaz sezonu

Real Madrid'in imza attığı mucize geri dönüşlerin kahramanı olan Benzema bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 maçta 15 gol attı.

Tarihte bu sayıyı aşmayı başaran tek oyuncu, 2013/14 sezonunda Devler Ligi'ni 17 golle tamamlayan Cristiano Ronaldo.

Son 16 turunda PSG, çeyrek finalde ise Chelsea karşısında hat-trick yapan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta üç gol atan dördüncü oyuncu olmuştu.

Sezonu 46 maçta 44 golle tamamlayan Benzema, Raul'ü geride bırakarak Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olmayı da başardı.

Kural değişikliği Benzema'ya yarayabilir

Ballon d'Or'daki oylama sisteminde bu yıldan itibaren önemli bir değişikliğe gidiliyor.

Geçmişte ödülün sahibi futbolcuların bir takvim yılı içerisinde sergilediği performanslara bakılarak belirleniyordu.

Bu periyodun iki sezonu kapsaması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından kriterde değişiklik yapıldı. Bundan böyle ödül oylamasında sezonun başından sonuna kadar geçen süre baz alınacak.