Thierry Henry, Atlético Madrid maçında Kubarsi'nin oyundan atılmasıyla ilgili kesin bir görüş bildirdi

Eski Fransız yıldız Thierry Henry, Çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında, Barcelona oyuncusu Pau Kubarsi'nin Atlético Madrid karşılaşması sırasında kırmızı kart görmesi konusunda görüşlerini paylaştı.

Arjantinli oyuncu, Barcelona savunmacısıyla temas ettikten sonra kaleye tek başına doğru ilerlerken yere düştü ve hakem Stefan Kovac ilk olarak Kubarsi'ye sarı kart gösterdi.

Ancak video yardım sistemine başvurduktan sonra hakem kararını değiştirdi ve Barcelona'nın itirazlarına rağmen Kubarsi'yi oyundan attı.

"AS" gazetesinin aktardığı sözlerinde Henry, "Hayır, hayır, hayır... Bana göre bu kırmızı kart değil, üzgünüm. Kuralları anlıyorum. Son savunma oyuncusu, gol fırsatını engelliyor, ancak duruma bakmak gerekir. Top tam olarak kontrol altında değil, açı ideal değil ve kaleye hala mesafe var" dedi.

Arsenal efsanesi şöyle devam etti: "Gol atacağından emin miyiz? Ben ikna olmadım. Bana göre bu sarı kart, kırmızı değil. Çünkü o atıldığı anda maçın gidişatı tamamen değişti. Şampiyonlar Ligi'nde %100 emin olmalısın."

Arsenal efsanesi sözlerini şöyle bitirdi: "Bence hakem bu konuda aceleci davrandı. Lamine Yamal çok hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu gece elinden gelenin en iyisini yaptı ve elinden gelen her şeyi denedi. Ama onlar onu yüzüstü bıraktı."

"As" gazetesi ve "Cadena Ser" radyosunun hakemlik uzmanı Eitoraldi Gonzalez, kırmızı kartın doğru olduğunu doğruladı.

Hakemlik uzmanı şunları söyledi: "Bu kırmızı kartlık bir hareket, belki de hakemin sahayı net bir şekilde görememiş olabilir. Ancak video yardımcısı onu uyarmalıydı."

