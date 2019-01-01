Thierry Henry: Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne dönmenin yolunu aramalı

Arsenal'in efsane futbolcularından Thierry Henry, eski kulübünün tekrar Devler Ligi'nde yer alması gerektiğini belirtti.

Tüm zamanların en golcü oyuncularından Thierry Henry eski kulübü 'in ligde ilk dört takım içinde yer almasının zor olacağı görüşünde.

Henry, Omnisport'a yaptığı açıklamada, "Arsenal hakkında ne diyebilirim ki? İlk dörtte yer almaları zor. Arsenal'in en son Şampiyonlar Ligi katılımının üzerinden oldukça zaman geçti. Bir Arsenal taraftarı olarak her şeyden çok görmek istediğim şey Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi" ifadelerini kullandı.

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Premier Lig'de zirve yarışı ile arasında devam ederken Henry bu durumun kısa vadede değişmeyeceğini düşünüyor:

"Lig oldukça zorlu devam ediyor. Manchester City için bile Liverpool'la mücadele etmek zor görünüyor. Kabul etmemiz gerekirse Şampiyonlar Ligi ihtimali şu an için çok zor. Ancak oraya geri dönmenin yollarını aramalıyız. Taraftar olarak yapabileceğimiz tek şey takımımızı desteklemek ve onlara zaman vermek. Arsene Wenger'den sonra bu göreve gelmek kimse için kolay olmaz."

Arsenal, milli ara sonrasında ligde , UEFA 'nde ise ile karşılaşacak.