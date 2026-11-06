Thierno Barry, Everton'ın yeni hücum lideri olarak dikkat çekici yükselişini sürdürdü. Cuma akşamı kısa aralıklarla attığı iki golle takımını Coventry City karşısında -3-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuç Everton'ı Premier League'de beşinci sıraya yükseltirken, David Moyes'un Merseyside'ın mavi yakasında teknik direktörlük kariyerinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştığı haftayı da taçlandırdı.

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Barry parladı, Everton ilk beşe yükseldi

Everton’ın yeniden yükselişe geçen performansı, Hill Dickinson Stadyumu’nda da hız kesmedi. Takım, tutuk bir başlangıcın ardından ikinci yarının başlarında Yann Gboho’nun golüyle geriye düşse de Barry, beş dakikalık hareketli bir bölümde attığı iki golle maçın gidişatını değiştirdi ve bireysel çıkışını sürdürdü. Everton, tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu seride Newcastle’ı iki kez mağlup ettikten sonra dirençli Coventry karşısındaki bu zorlu sınavı da geçti.

Galibiyet, Everton’ın başında çıktığı 592 maçla Harry Catterick’in uzun süredir geçilemeyen rekorunu resmen egale eden David Moyes için ayrı bir anlam taşıyordu. Catterick’in mirası büyük kupalarla şekillenirken Moyes, Everton’ı lig tablosunda rakibi Liverpool’un üzerine taşıyan yeni bir yükselişe öncülük ediyor. Takım bu son başarısını, disiplin ihlalinin ardından forma giyemeyen Jack Grealish’in yokluğuna rağmen elde etti. Bu da Moyes’un taktik sisteminin, oyuncu kadrosundaki bireysel sorunlardan bağımsız olarak üst düzeyde işlediğini gösterdi.

Barry’nin iki golünün ardından Moyes’tan Haaland’a uyarı

Getty Images

Moyes, maç öncesinde Manchester City’nin yıldız golcüsünün Premier Lig’in en iyi bitiricisi olma yarışında “endişelenmesi gerektiğini” şakayla karışık söylemişti. Bu tür karşılaştırmalar çoğu zaman tartışma yaratsa da Barry’nin gol sayısını görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol attı ve İngiltere’nin en üst liginde oynayan futbolcular arasında gol sıralamasında yalnızca Erling Haaland’ın gerisinde kaldı. Villarreal’den gelişinin ardından geçirdiği zorlu ilk sezonda sıkıntı yaşayan bir oyuncu için bu, çarpıcı bir dönüşüm.

Barry, gecenin ilk golünü 56. dakikada Vitaliy Mykolenko’nun ortasına herkesten yükseğe çıkarak attı; güçlü kafa vuruşuyla Carl Rushworth’u mağlup etti. Fransız oyuncu, yalnızca beş dakika sonra dönen topu tamamlayıp Everton’ı öne geçirerek golcülük içgüdüsünü gösterdi. Ancak gol tartışmasız değildi. Coventry, pozisyonun başlangıcında elle oynama olduğu gerekçesiyle itiraz etse de VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Barry’nin katkısı kendi golleriyle sınırlı kalmadı. Daha sonra Kiernan Dewsbury-Hall’a gol pası verdi; Dewsbury-Hall dar açıdan yaptığı etkili vuruşla galibiyeti perçinledi.

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VAR tartışması Lampard’ı kızdırdı

Coventry Teknik Direktörü Frank Lampard’ın eski kulübüne dönüşü, tartışmalı hakem kararlarının ardından buruk bitti. Konuk ekip, ilk yarıda James Tarkowski’nin ceza sahası içinde Caleb Yirenkyi’nin saçını çektiği izlenimini veren pozisyonda herhangi bir karar çıkmamasından rahatsızlık duydu. Lampard’ın tepkisi, ikinci yarının başlarında Mykolenko’nun Taiwo Awoniyi’ye müdahalesinin ceza sahasının hemen dışında gerçekleştiğine hükmedilmesiyle daha da arttı. Böylece Coventry, maçın gidişatını değiştirebilecek olası bir penaltıdan mahrum kaldı. Son dört maçının üçünü kaybeden Coventry, bu sonuçla 16. sırada kaldı.