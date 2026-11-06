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FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Thierno Barry tüm dikkatleri üzerine çekti! Everton forveti Erling Haaland'a gözdağı verirken Moyes'in ekibi Coventry karşısında zorlanmasına rağmen etkileyici galibiyet serisini sürdürdü

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Thierno Barry, Everton'ın yeni hücum lideri olarak dikkat çekici yükselişini sürdürdü. Cuma akşamı kısa aralıklarla attığı iki golle takımını Coventry City karşısında -3-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuç Everton'ı Premier League'de beşinci sıraya yükseltirken, David Moyes'un Merseyside'ın mavi yakasında teknik direktörlük kariyerinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştığı haftayı da taçlandırdı.

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Barry parladı, Everton ilk beşe yükseldi

Everton’ın yeniden yükselişe geçen performansı, Hill Dickinson Stadyumu’nda da hız kesmedi. Takım, tutuk bir başlangıcın ardından ikinci yarının başlarında Yann Gboho’nun golüyle geriye düşse de Barry, beş dakikalık hareketli bir bölümde attığı iki golle maçın gidişatını değiştirdi ve bireysel çıkışını sürdürdü. Everton, tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu seride Newcastle’ı iki kez mağlup ettikten sonra dirençli Coventry karşısındaki bu zorlu sınavı da geçti.

Galibiyet, Everton’ın başında çıktığı 592 maçla Harry Catterick’in uzun süredir geçilemeyen rekorunu resmen egale eden David Moyes için ayrı bir anlam taşıyordu. Catterick’in mirası büyük kupalarla şekillenirken Moyes, Everton’ı lig tablosunda rakibi Liverpool’un üzerine taşıyan yeni bir yükselişe öncülük ediyor. Takım bu son başarısını, disiplin ihlalinin ardından forma giyemeyen Jack Grealish’in yokluğuna rağmen elde etti. Bu da Moyes’un taktik sisteminin, oyuncu kadrosundaki bireysel sorunlardan bağımsız olarak üst düzeyde işlediğini gösterdi.

Barry’nin iki golünün ardından Moyes’tan Haaland’a uyarı

FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

Moyes, maç öncesinde Manchester City’nin yıldız golcüsünün Premier Lig’in en iyi bitiricisi olma yarışında “endişelenmesi gerektiğini” şakayla karışık söylemişti. Bu tür karşılaştırmalar çoğu zaman tartışma yaratsa da Barry’nin gol sayısını görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol attı ve İngiltere’nin en üst liginde oynayan futbolcular arasında gol sıralamasında yalnızca Erling Haaland’ın gerisinde kaldı. Villarreal’den gelişinin ardından geçirdiği zorlu ilk sezonda sıkıntı yaşayan bir oyuncu için bu, çarpıcı bir dönüşüm.

Barry, gecenin ilk golünü 56. dakikada Vitaliy Mykolenko’nun ortasına herkesten yükseğe çıkarak attı; güçlü kafa vuruşuyla Carl Rushworth’u mağlup etti. Fransız oyuncu, yalnızca beş dakika sonra dönen topu tamamlayıp Everton’ı öne geçirerek golcülük içgüdüsünü gösterdi. Ancak gol tartışmasız değildi. Coventry, pozisyonun başlangıcında elle oynama olduğu gerekçesiyle itiraz etse de VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Barry’nin katkısı kendi golleriyle sınırlı kalmadı. Daha sonra Kiernan Dewsbury-Hall’a gol pası verdi; Dewsbury-Hall dar açıdan yaptığı etkili vuruşla galibiyeti perçinledi.

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VAR tartışması Lampard’ı kızdırdı

Coventry Teknik Direktörü Frank Lampard’ın eski kulübüne dönüşü, tartışmalı hakem kararlarının ardından buruk bitti. Konuk ekip, ilk yarıda James Tarkowski’nin ceza sahası içinde Caleb Yirenkyi’nin saçını çektiği izlenimini veren pozisyonda herhangi bir karar çıkmamasından rahatsızlık duydu. Lampard’ın tepkisi, ikinci yarının başlarında Mykolenko’nun Taiwo Awoniyi’ye müdahalesinin ceza sahasının hemen dışında gerçekleştiğine hükmedilmesiyle daha da arttı. Böylece Coventry, maçın gidişatını değiştirebilecek olası bir penaltıdan mahrum kaldı. Son dört maçının üçünü kaybeden Coventry, bu sonuçla 16. sırada kaldı.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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