Thibaut Courtois, Real Madrid'in Celta Vigo karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından Jose Mourinho'nun devre arası konuşmasının etkisini övdü. Belçikalı kaleci, takımını maçta tutan kritik kurtarışlara imza attı. Madrid, son bölümdeki geri dönüşüyle Santiago Bernabeu'da üç puanı aldı.

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Mourinho'nun konuşması Madrid'i değiştirdi

Madrid, Pablo Duran'ın erken golüyle geriye düştükten sonra hayal kırıklığı yaratan bir sonuca doğru gidiyor gibiydi. Ancak ev sahibi ekip ikinci yarıya daha yüksek bir tempoyla çıktı. Jude Bellingham'ın golüyle eşitliği sağladı, ardından Carlos Espi maçın sonlarında dramatik galibiyet golünü attı . Courtois, performanstaki değişimin doğrudan Mourinho'nun devre arasındaki talimatlarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Belçikalı kaleci, Mundo Deportivo tarafından aktarılan açıklamasında, “Mou'nun devre arası konuşması kilit rol oynadı. İlk yarıda kendimiz gibi değildik, koşmadık ve futbolun temel gereklerini yerine getirmedik. Bize karşı erken bir gol attılar. Pozisyon üretmekte zorlandık ve iyi değildik” dedi. “İkinci yarıda daha iyiydik, daha çok koştuk ve her şeyi daha iyi yaptık. İlk golümüzü attığımızda geri döneceğimizden hiç şüphem yoktu, özellikle de Carles'in oyuna girdiğini görünce. O, ileri uçtaki uğurumuz ve Vini ona harika bir orta açtı.”

Courtois değerini bir kez daha gösterdi

Geri dönüşte hücum oyuncuları öne çıksa da Madrid'in zorlandığı anlarda sahanın belki de en önemli ismi Courtois'ydı. Skor hâlâ 1-0 iken yaptığı etkileyici kurtarışla Celta'nın farkı ikiye çıkarmasını önledi. Bu müdahale maçın dönüm noktalarından biri oldu. Belçikalı kaleci, kurtarışta yerden gelecek pası öngördüğünü ve kaleye yönelen şutu engellemek için mümkün olduğunca geniş yer kapladığını anlattı.

Eski Chelsea oyuncusu, “Skor 0-1'ken yaptığım kurtarışta yerden gelecek pası bekleyerek pozisyonu iyi okudum ve mümkün olduğunca geniş yer kapladım. İkincisinde ise Duran'ın şut çekeceğini gördüm ve hazırdım. Bu önemliydi çünkü 30 saniye sonra beraberlik golü geldi. Bunlar iki önemli kurtarış ve ben bunun için buradayım” dedi.

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Bellingham ve Espi'ye övgü

Galibiyette, Madrid için kilit rol oynamaya devam eden Bellingham'ın güçlü performansı da etkili oldu. Courtois, İngiliz oyuncunun katkısını överek gücünün ve topla ileri çıkma becerisinin bu sezon belirleyici olduğunu söyledi. “Jude çok iyi oynuyor ve büyük katkı sağlıyor. Çok güçlü; çalım atmada, ileri çıkmada ve şut çekmede iyi. Harika bir sezon geçiriyor ve böyle devam etmeli” dedi.

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Kaleci, hücumdaki takım arkadaşlarının farklı özelliklerinden de söz ederek galibiyet golünü atan Espi'nin sahadaki varlığıyla Kylian Mbappe'ninkini karşılaştırdı. Courtois, takımın taktik seçeneklerine ilişkin olarak “Espi sahada varlığını hissettiriyor. Uzun boylu, güçlü biri ve nerede olması gerektiğini biliyor. Doğal bir santrfor. Kylian'ın ceza sahası oyuncusu olmadığı doğru; ceza sahasında daha az bulunmayı, çevresinde belirmeyi seviyorlar. Carles oyuna girdiğinde ise ceza sahasında varlık gösteriyor ve ona orta açabileceğimizi biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bernabeu'da taraftarın katkısı

Bernabeu'da atmosfer zaman zaman gergindi. Tribünlerin bir bölümü ilk yarıda hayal kırıklığını gösterdi. Courtois, taraftarların başlangıçtaki performanstan memnun olmamakta haklı olduğunu kabul etti ancak takım geri dönüş için mücadele etmeye başladığında desteklerinin önemini vurguladı. Ona göre tribünler takımla bütünleştiğinde, konuk ekiplerin İspanya'nın başkentinden puanla ayrılması son derece zorlaşıyor.

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Courtois sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarlar bizim yanımızda. Bir noktada memnun olmadıkları doğru ama bu anlaşılır bir durum çünkü iyi değildik. Taraftarlar bizim yanımızdaysa rakip için iş zorlaşıyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz.”