Thibaut Courtois: Dünyanın en iyi kalecilerinden biriyim

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi, hakkında yapılan eleştirileri takip etmediğini söyledi.

Bu sezon 'deki performansıyla en çok eleştirilen futbolculardan biri olan Thibaut Courtois kendisini savundu.

'nın ile yapacağı maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Courtois, "Medyada hakkımda çıkanları takip etmiyorum. Bunun yerine antrenörümün ve takım arkadaşlarımın söylediklerine dikkat ediyorum. Medyada konuşanların çoğunun kaleciliğin zorluğu hakkında bir fikri yok" yorumunu yaptı.

Yeteneklerinden şüphesi olmadığını belirten Belçikalı kaleci, "Dünyanın en iyi kalecilerinden biriyim. Bu sebeple beni eleştiriyorlar. Her zaman sakin kalmaya çalışıyorum. Bir süredir iyi maçlar da çıkarıyorum. Böyle devam etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane'ın her zaman kendisine güvendiğini ve destek olduğunu kaydeden Courtois, " ve 'de başarılı dönemler geçirdim. Real Madrid performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. maçında iki tuhaf gol yedim. Devre arasında sakatlığım sebebiyle oyundan çıktım; ama medya bu durumu abarttı. Söylediğim gibi, her zaman sakin kalmaya çalışıyorum. Başarımın anahtarlarından biri de bu" şeklinde konuştu.