Thibaut Courtois: Burada kimse Ronaldo hakkında konuşmuyor

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Courtois, Real Madrid'de kimsenin Ronaldo'yla ilgili konuşmadığını ifade etti.

Real Madrid formasıyla kazanmadık kupa, kırmadık rekor bırakmayan ve 2018 yazında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'yla ilgili İspanyol devinin kalecisi Courtois'dan yorum geldi.

Het Nieuwsblad'a röportaj veren Courtois, Ronaldo'nun eksikliğinin hissedildiğini ancak kimsenin onun hakkında konuşmadığını ifade etti.

''Ronaldo gibi biri takımdan ayrıldığında yerine aynı seviyede biri gelmiyorsa bunu mutlaka hissedersiniz ama soyunma odasında kimse Ronaldo'yla ilgili konuşmuyor''

''Son birkaç haftadır daha iyi noktadayız, toparlanıyoruz. Hücum bölgesinde Benzema ve Bale'ın daha iyi olacağını umuyoruz''

Takım olarak iyi yolda olduklarını belirten Courtois, ''Kral Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Kıtalararası Dünya Kupası'nı kazandık. Ligde belki gerideyiz ama Barcelona da birçok puanını son dakikadaki gollerle kazandı'' dedi.

26 yaşındaki yıldız kaleci, geçtiğimiz yaz 35 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer oldu.