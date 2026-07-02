Thiao, Belçika teknik direktörüne yanıt verdi: Galibiyetten sonra konuşmak daha kolay oluyor

Senegal milli takımının teknik direktörü Babi Thiao, Teranga Aslanları’nın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Belçika’nın teknik direktörü Rudi Garcia’nın açıklamalarına yanıt verdi.

Senegal milli takımı, dün Çarşamba günü oynanan 32'li tur maçında Belçika karşısında 2-0 öndeydi, ancak Kırmızı Şeytanlar normal sürenin bitimine birkaç dakika kala arka arkaya iki gol atmayı başardı. İkinci uzatma devresinin son anlarında ise Yuri Tielemans, penaltıdan Belçika Milli Takımı'na galibiyet golünü attı ve takımını 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı.

Maçın ardından Rudi García şunları söyledi: "Sonuçları sadece 11 oyuncuyla elde edemezsiniz. İkinci yarının ortasından itibaren durumu iyi bir şekilde düzelttik. Çok fazla top kaybediyorduk, bunu düzelttik ve durumumuz iyileşti, ikinci golü yemiş olsak bile. Bu takımları tanıyoruz, maçın sonunda taktiksel düzenlerini kaybediyorlar."

Ve ekledi: “Ayrıca, skor 2-0 olduğunda, ellerinden gelen her şeyle skoru korumaya çalışacaklarını da biliyorduk ve bu bence büyük bir hata. Bana, 2-0 önde olduğumuzda bunu yapmamam gerektiğini hatırlattılar. Çünkü 1-2 durumundayken onların yediği gibi bir gol yediğinizde, maçın gidişatı tamamen değişir.”

Basın toplantısında Rudy Garcia’nın açıklamaları sorulan Thiao, “Foot Mercato” ağının aktardığına göre şöyle yanıt verdi: “Bu onun görüşü, benim görüşüm kesinlikle değil. Çünkü iyi bir durumdaydık. Kazandıktan sonra konuşmak daha kolay oluyor.”

Şöyle devam etti: "Bunu kabullenmeli, maçı izlemeli ve nerede hata yaptığımızı görmeliyiz. Bu turnuva tamamen bitti. İleriye bakmalı, bunu dikkatle incelemeli, hataların nerede olduğunu görmeli ve bir dahaki sefere bunu değiştirmeye çalışmalıyız."

Belçika milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde, bu Perşembe sabahı Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup eden ABD milli takımıyla karşılaşacak.



