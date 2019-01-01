Thiago Silva: Yüzde 60'ımızla Galatasaray'a karşı kazanamayız

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden PSG’nin kaptanı Thiago Silva, salı günü oynanacak maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan Thiago Silva, "İstanbul'daki maç atmosferi çılgınca oluyor. Çok heyecanlı bir maç olacak. Biz de maçı bekliyoruz. İyi oynamalıyız. Galatasaraylı taraftarların, takımlarına yardım etmek için ellerinden geleni yapacağını biliyoruz" dedi.

'ın güçlü bir takım olduğunu söyleyen Thiago Silva, "Akıllıca oynamalıyız. Soğukkanlı ve inançlı olmalıyız. Aksi takdirde başarılı olamayız. Akıllı davranmazsak normal oyunumuzu oynayamayız. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Sorumluluk almalıyız. Çok tehlikeli bir rakiple oynayacağız. Kazanmak için üst düzey oynamalıyız. Yüzde 60'ımızla Galatasaray'a karşı kazanmamız imkansız" diye konuştu.

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"Falcao'nun ne yapacağını önceden tahmin edemezsiniz"

Falcao hakkında da açıklamalar yapan Brezilyalı stoper, "Marquinhos, Kimpembe ve Diallo ile konuştuğumuzda, Falcao tarzında futbolcuların yapacaklarını önceden bilemeyeceğimizi söyledim. Siz bir şey yapacağını tahmin ettiğinizde o başka bir şey yapabilir. Çok kaliteli bir oyuncu. Bu maçta çok dikkatli olmalıyız. Falcao'ya ağır çekimde müdahale edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Thiago Silva, "Galatasaray dünyanın her tarafından oyuncuları olan bir takım ve oyuncuları da bu mücadeleye alışıklar. Ben takımımın orada yüksek seviyede futbol oynayacağına inanıyorum. Maçın sonucunu önceden tahmin edemezsiniz ama hazırlığınızı, konsantrasyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmaya çalışacağız. Gülenin kim olacağını ise maçın sonunda göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.