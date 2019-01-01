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Thiago Silva: Neymar'ın hem mutlu olmasını hem PSG'de kalmasını istiyorum

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Brezilyalı yıldız Neymar'ın Barcelona'ya geri döneceği konuşulurken takım arkadaşından objektif bir yorum geldi.

Thiago Silva, Neymar'ın Paris Saint-Germain'de kalmasını ancak takım arkadaşının mutlu olmasını istiyor.

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Copa America yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan Silva, Neymar'ın Paris Saint-Germain'de kalacağını umduğunu söyledi.

PSG kaptanı basın toplantısında Neymar soruları üzerine, "Bunu şu an konuşamam. Başka bir turnuvadayız" dedi ve ekledi:

"Elbette Neymar'ın PSG'de kalmasını isterim ama aynı zamanda mutlu olmasını da isterim. Geçtiğimiz günlerde Dani Alves takımdan ayrıldı ve biz büyük bir şampiyonu kaybettik."

Brezilyalı futbolcu Neymar, Copa America öncesi ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

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