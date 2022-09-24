Thiago Silva de De Gea'dan ekselanslarına saygı duruşu: Federer'in unutulmaz vedasına futbol dünyası nasıl tepki verdi?

Dünyanın dört bir yanından futbolcular, efsanevi tenisçi Roger Federer'e saygı duruşunda bulundu.

Efsanevi tenisçi Roger Federer 41 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Futbol dünyası Federer'e saygısını sundu.

NELER OLDU? Efsanevi tenisçi Roger Federer, tenis kariyerini sona erdirdi ve futbolun bazı büyük isimleri İsviçreli tenis efsanesine saygılarını sundu.

BÜYÜK RESİM: Roger Federer, Rafael Nadal ile birlikte Laver Cup’ta oynadığı çiftler maçının ardından tenis kariyerini noktaladı. Roger Federer, ezeli rakibi ve dostu Rafael Nadal'a sarılarak ağladı. Kariyeri boyunca unutulmaz başarılara imza atmış olan Federer, çıktığı 31 Grand Slam finalinde 20 şampiyonluk elde etti. Federer, taraftarın ve tüm oyuncuların alkışları eşliğinde kortlara duygusal ve unutulmaz bir şekilde veda etti.

FUTBOL DÜNYASI NE DEDİ?

Alman eski milli futbolcu ve Ana Ivanović'in eşi Bastian Schweinsteiger, Federer için bir mesaj yayınladı.

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Serie A ekibi AC Milan'da forma giyen Fransız oyuncu Olivier Giroud'un veda mesajı:

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Manchester United yıldızı David de Gea:

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Şu an Chelsea'de forma giyen Brezilyalı milli yıldız Thiago Silva:

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Zinédine Zidane

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Toni Kross