Theo: Suudi Arabistan hakkındaki bu haberler yanlış... Mbappé ise Real Madrid'de haksızlığa uğruyor

Al-Hilal ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Theo Hernández, Roshen Ligi'ndeki sezonunun yanı sıra 2026 Dünya Kupası'na adaylığı hakkında konuştu.

Theo, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Suudi Arabistan'da çok mutluyum, işlerin bu şekilde gelişeceğini beklemiyordum. İnsanlar size orada dikkatli olmanızı söylese de, gerçekte durum tam olarak öyle değil. Takıma ve şehre çok iyi uyum sağladım ve en önemlisi ailem, eşim ve çocuklarım da iyi durumda."

Théo'ya "Suudi Arabistan'da bulunmak emekliliğe giden bir adım mı?" diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Bu kesinlikle son adım değil. Bir gün Avrupa'ya dönüp orada oynamayı umuyorum. Suudi Arabistan'da üç yıllık sözleşme imzaladım ve mutluyum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama Avrupa'ya dönmeyi umuyorum."

Teo, "2021'den beri Fransa'dayım ve Deschamps ile çok iyi bir ilişkim var. O harika bir teknik direktör ve muhteşem bir insan. Zidane'a gelince, onunla Real Madrid'de bir yıl geçirdim. O da harika bir insan ve muhteşem bir teknik direktör. Bakalım işler nasıl gidecek, bence iyi olacak, elimizdeki oyuncularla antrenman yapmak da daha kolay oluyor."

Teo, "İspanya Dünya Kupası'nın favorisi, ancak harika bir kadroya sahip Portekiz, İngiltere ve Brezilya gibi başka favoriler de var... Bence bu, Dünya Kupası'nın en zorlu turnuvası olacak" diye devam etti.

Theo'ya "Avrupa Şampiyonası'ndaki yenilginin ardından İspanya'dan intikam alma isteği var mı?" diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Boğazımda bir düğüm kaldı, ama kin beslemiyorum. Kazandığın zamanlar da olur, kaybettiğin zamanlar da. Futbol budur ve biz Dünya Kupası'na son durağa ulaşmak için gidiyoruz."

Ve şöyle devam etti: "Real Madrid maçlarını takip ediyorum ve Mbappé'ye yöneltilen eleştiriler, bir oyuncu olarak değerine bakıldığında bana biraz haksız geliyor. O dünyanın en iyileri arasında ama Real'in doğasını da anlıyorum çünkü orada tam bir yıl geçirdim ve bu hiç de kolay değil. 18 yaşındaydım ve orada maruz kaldığın baskı...Kylian bizim için bir lider ve bence Real Madrid'de de bir lider. O sadece kazanmak istiyor, ama eleştirilere alıştığını düşünüyorum ve onu iyi durumda gördüm."

Ve şöyle devam etti: "Kesinlikle Mbappé, Dünya Kupası'nda kendini kanıtlama konusunda güçlü bir istekle hareket ediyor... O ve tüm takım, Dünya Kupası için en yüksek hazırlık ve yoğun konsantrasyon seviyesinde."

Ve şöyle devam etti: "Gerçek şu ki, Real Madrid'e geldiğimde çok gençtim ve en iyi seçenek Milan'a gitmekti ve orada harika zaman geçirdim, orası benim evim gibiydi. İspanya'da bir oyuncu olarak istediğimi başarmak için her şeyi veremediğim için içimde bir burukluk var, ama Rossoneri'de elimden gelenin en iyisini yaptım ve bir gün İspanya'ya dönmeyi umuyorum."

Geçen yaz Atlético Madrid'e dönme seçeneği hakkında Theo şunları söyledi: "Birkaç teklif ve diğerleri gibi bazı seçenekler vardı, ancak sonunda menajerim ve ailemle konuştum ve en iyi seçeneğin Suudi Arabistan'a gitmek olduğuna karar verdim."