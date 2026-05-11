Theo Janssen, Robin van Persie'nin röportajından çok şaşırdı: "O zaman Feyenoord'un başı büyük belada!"

Theo Janssen, Feyenoord - AZ (1-1) maçının ardından Robin van Persie'nin verdiği röportajı artan bir şaşkınlıkla izledi. Rotterdam ekibinin teknik direktörü, önümüzdeki sezon için her türlü hazırlığı çok erken bir aşamada başlattığını söyledi; bu durum Janssen'i oldukça endişelendiriyor.

“Sonuçta, elbette çevremdeki insanlarla birlikte, teknik kadro ve oyuncularla ilgili kararları ben veriyorum. Bu, her gün ilgilendiğim ve kararlar aldığım konu. Diğer görevler konusunda da bilgilendiriliyorum ve tüm bu ‘düzeylerin’ bir parçasıyım,” dedi Van Persie, ESPN’e.

“Şu anda neyse ki gelecek sezon kadronun nasıl olması gerektiğine odaklanabiliyorum. Elbette çok sayıda oyuncumuz var, ancak bu konuda teknik ekibimle birlikte bir karar vermemiz gerekiyor. Oyuncuları izleyebilir, kendi oyuncularımı değerlendirebilirim…”, dedi Feyenoord teknik direktörü.

“Feyenoord’un yeni bir teknik direktöre hiç ihtiyacı yok. Zaten var!” diye Rondo programında Ziggo Sport’ta şaşkınlıkla tepki veren Youri Mulder. “Feyenoord’un şu anki durumu ve Robin’in buradaki rolü göz önüne alındığında, bu çok ilginç,” diye şaşkınlığını dile getiren Janssen.

“Özellikle sezonun başında ne kadar yanlış kararlar alındığına bakarsanız ve şimdi bir teknik direktör ayrılıyor… Bence öncelikle gelecek yıl için bir kadro oluşturmak üzere acilen bir teknik direktör atamalısınız. Bunu teknik direktörün sırtına yükleyemezsiniz, değil mi? O zaman çok büyük bir sorununuz var demektir,” diye öfkelendi Janssen.

Bu arada, son haberlere göre Feyenoord, Robert Eenhoorn'u genel direktör ve Dévy Rigaux'yu teknik direktör olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Kulüp yönetimi, önümüzdeki günlerde müzakereleri hızlandırmayı umuyor.

“Evet, onu tanıyorum,” diyor Mulder, şu anda Club Brugge ile sözleşmesi bulunan Rigaux hakkında. “O iyi bir oyuncu. Rigaux, daha geniş bir kadroda da değerini kanıtlayabilecek birisi.”