Theo Janssen, Oranje savunmasında büyük bir eksiklik olduğunu belirtiyor ve aniden Wouter Goes’un adını anıyor

Theo Janssen, “DeOranjezomer” programında, Wouter Goes’un Lutsharel Geertruida’dan önce Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması gerektiğini söyledi. Eski futbolcu, Hollanda milli takımındaki savunma oyuncularının tarzına eleştirel yaklaşıyor ve ona göre eksiklikler olduğunu açıklıyor.

Janssen, Hollandalı savunmacıların savunma yapmaktan ziyade futbol oynamaya fazla odaklandıklarını düşünüyor. Bu bağlamda, topu basit tutan ve özellikle savunma niteliklerine dayanan bir oyuncu örneği olarak Virgil van Dijk’i gösteriyor.

“Ama savunma yapabilen savunmacılarımız olsaydı: o zaman Wouter Goes’u örnek verirdim. Ancak ona da eleştirel yaklaşıyoruz,” diyor Goes tarzını seven Janssen iç çekerek.

“Sınırına kadar git. Bazen belki sınırı aş, buna da izin var,” diye vurguluyor eski futbolcu. Hélène Hendriks ise bunun ideal bir damat olması gerekmediğini ekliyor. Ardından Hugo Borst, Goes’un Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerekip gerekmediğini sorguluyor.

Janssen, Jurriën Timber’in sakatlık nedeniyle kadrodan çekildiğini, ardından Geertruida’nın kadroya çağrıldığını gördü. “Geertruida yerine Goes’u çağırabilirdiniz mi?” diye soruyor Borst. “Evet, o Geertruida’dan daha çok bir stoper. Feyenoord’da her zaman orta sahaya girip oyunu yönlendirebilen bir oyuncuydu,” diye yanıtlıyor Arnhemli futbolcu.

“Buna karşılık Goes’u gerçek bir savunma oyuncusu olarak görüyorum,” diyor eski orta saha oyuncusu. Ardından, programın bir diğer konuğu olan Guus Hiddink’e yöneliyor. “Sen her şeyi mahvettin,” diye şaka yapıyor Janssen. “Ama milli takım teknik direktörü olarak ‘kadroyu nasıl oluşturursun?’ sorusuyla da uğraşmak zorundasın,” diye yanıtlıyor eski teknik direktör.

Hiddink daha sonra Geertruida’nın seçilme nedenine değiniyor. “O hem merkezde hem de bek olarak oynayabilir; böylece tek bir oyuncuyla iki pozisyonu doldurursun ve bu da sana başka yerlerde daha fazla alan kazandırır.” Rotterdamlı oyuncu Timber’ın yedeğiydi, ancak turnuvada henüz bir dakika bile oynamadı.