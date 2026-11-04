Theo Janssen, çarşamba akşamı Kodai Sano'yu izlemekten büyük keyif aldığını Ziggo Sport'ta anlattı. PSV, Club Brugge karşısında sonuç alamasa da (1-2) golü atan Sano harika bir izlenim bıraktı.

"Sano'nun genel olarak çok iyi oynadığını düşünüyorum" diyen Janssen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok hırslı bir oyuncu, ikinci topların çoğunu kazanıyor. Hücuma çıkmaya çok istekli ama savunmada da takım için üzerine düşeni yapıyor."

"PSV'nin seviyesine gerçekten hiç zorlanmadan uyum sağladı ama size bir şey daha söyleyeyim" diyen Janssen, görüşünü şöyle açıkladı: "Bu seviyenin de üzerine çıkacak. O kadar iyi ki. Gerçekten o kadar iyi. Kesinlikle bir adım daha ileri gidecek."

Janssen, Sano'nun en üst seviyeye ulaşabileceğine, üstelik bunun düşünüldüğünden daha erken gerçekleşebileceğine inanıyor: "Şu anki gibi oynamaya devam ederse bu sezonun ardından yeniden ayrılmasına şaşırmam. Hem de büyük bir bonservis bedeliyle."

"Görüyorsunuz. Bu kadar iyi futbol oynayan bir orta saha oyuncusuna sahip olmak güzel. Ama ikinci topların çoğunu kazanıp ardından topla iyi işler yapmak da güzel. O bunu her zaman yapıyor."

Sano'nun oynarken gösterdiği tutku da Janssen'i etkiliyor: "Hücum odaklı, ikili mücadelelerde çok dikkatli. Bunları da büyük bir özveriyle yapıyor. Bir ara kenarda küçük bir faul yaptı ve ardından çılgına döndü. Herkese ve her şeye kızdı."

"Oyun görüşü var, derinlemesine koşular yapıyor, ileri çıkıyor... Sonra da doğru anda pas vermek için çevresini görebiliyor. Bu oyuncu çok yetenekli."