Theo Janssen, Real Betis - Feyenoord (1-0) maçında Rotterdam ekibinin en iyi oyuncusu olarak Oussama Targhalline'yi gösterdi. Bu görüşünü Ziggo Sport ekranlarında dile getiren Janssen, Luciano Valente ve Gjivai Zechiël'e ise daha eleştirel yaklaştı.

"Bence Targhalline en iyilerden biriydi" diyen Janssen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle de topun Feyenoord'da olmadığı anlarda."

"Rakibine sürekli yakın oynayan, önüne geçip topları kapan oydu. Bu sayede Feyenoord kontraatağa çıkabiliyordu. Sonrasında hücuma geçişlerde hatalar olsa da bence gerçekten iyi bir maç oynadı."

Janssen, "Valente'yi pek iyi bulmadım ama kötü de değildi" diye devam etti. "Çok çalıştı ve elinden geleni yaptı. Oyuna ağırlığını koymaya ve takım için önemli olmaya çalıştı ama bu yüzden belki de oyunu biraz fazla zorluyor."

Son haftalarda Feyenoord'un öne çıkan oyuncularından biri olan Zechiël de en iyi maçlarından birini oynamadı. İlk yarının son anlarında Rotterdam ekibini öne geçirebilirdi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı gitti.

Janssen, "Bence Zechiël fena olmayan bir maç oynadı, kötü değildi" değerlendirmesinde bulundu. "Savunma anlarında biraz zorlanıyor, zaman zaman adamını kaçırıyor."

Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiye dönüp bakacak fazla zamanı yok; sıradaki kritik maç kapıda. Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, Eredivisie'nin büyük maçında pazar günü PSV'ye konuk olacak.