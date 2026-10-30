Sebastiaan van Bakel, Theo Janssen'e övgüler yağdırdı. Heracles Almelo ile oynanan kupa maçında galibiyeti getiren Van Bakel'e göre Arnhemli teknik direktör, De Treffers kadrosundan mümkün olan en yüksek verimi alıyor.

"Elbette taktik açıdan güçlü ama aynı zamanda insan ilişkilerinde de çok iyi. Gücü, birbirine bağlı bir takım oluşturabilmesinde" diyen Van Bakel, kupa sürprizinden kısa süre sonra Voetbal International dergisine konuştu.

Vlijmenli 25 yaşındaki hücum oyuncusuna göre Janssen'in uyguladığı sistem De Treffers'e çok iyi uyuyor. "Bizi bu noktaya taşıyan da bu uyum. Theo ile çalışmaktan çok memnunuz, sonuçlar da iyi."

Van Bakel'e göre Janssen takıma sakinlik katıyor ve saha kenarında asla sıra dışı hareketler yapmıyor. "Çok sakin biri. Maç sırasında sesini neredeyse hiç duymazsınız. Devre arasında geliştirmemiz gereken noktaları söyler, ikinci yarıda da yine sakin bir şekilde koltuğuna oturur."

Van Bakel, De Treffers'in kupa sürprizini Voetbalpraat programında değerlendiren Bram van Polen'den de övgü aldı. "Bence ilginç bir oyuncu. Neden böyle düşündüğümü tam olarak bilmiyorum. Savunma arkasına koşular yapıyor ve çok hızlı."

Van Polen'e göre amatör kulübün kahramanı "biraz çılgın". "Bu tamamen bir his, çünkü onu tanımıyorum. Ama içinde biraz çılgınlık olan, ne yapacağı öngörülemeyen oyuncuları hep severim. Van Bakel'in Keuken Kampioen Divisie'de oynayabileceğini düşünüyorum. Onda bir şeyler var; bu yüzden bir üst seviyeye çıkabileceğini düşünüyorsunuz."

Van Bakel'in profesyonel futbol deneyimi de var. Hücum oyuncusu, 2020 ile 2024 yılları arasında FC Den Bosch ile sözleşmeliydi. Ancak Brabant'taki macerası tam anlamıyla başarılı geçmedi; 77 maçta yalnızca yedi gol attı.