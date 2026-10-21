Theo Janssen, Feyenoord'un Ayase Ueda'nın ayrılığına uzun süre üzülmediğini düşünüyor. Janssen, Real Betis ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Ziggo Sport'ta bu görüşünü dile getirdi.

Yorumcuya göre bunun nedeni Nacho Ferri'nin hızlı gelişimi. KVC Westerlo'dan 9 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki İspanyol oyuncu, Rotterdam'da zor bir başlangıç yapsa da artık ritmini buldu.

Feyenoord'da Ueda'nın yokluğunun hissedilip hissedilmediği sorusuna Janssen, "Ferri'nin de oldukça iyi iş çıkardığını söylemeliyim" yanıtını verdi. Japon oyuncu, geçen yaz transfer döneminin son anlarında 15 milyon euro karşılığında Lille OSC'ye transfer olmuştu.

Janssen sözlerini şöyle sürdürdü: "Ferri, ceza sahasında çok daha fazla bulunan Ueda'dan farklı bir oyuncu. Ferri de fiziksel olarak güçlü, çok koşuyor ve çok sıkı çalışıyor. Çok fazla koşu yapıyor; dolayısıyla tamamen farklı tipte oyuncular."

Janssen, "Ferri, Feyenoord'un şu anda oynadığı oyuna çok iyi uyuyor. Bu yüzden hayır, Feyenoord Ueda'yı özlemiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Ferri, Feyenoord formasıyla çıktığı sekiz Eredivisie maçında altı gol attı. Bu performansıyla şu anda ligin gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

Ferri, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü ise henüz atamadı. FC Barcelona deplasmanında 5-1 biten maçta gol attığını düşünmüştü ancak golü VAR müdahalesinin ardından iptal edilmişti. Ferri, çarşamba akşamı İspanya'da Real Betis karşısında yeniden deneyecek.