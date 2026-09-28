Jan Paul van Hecke şu anda Hollanda Milli Takımı'nın en zayıf halkası. Theo Janssen, Ziggo Sport'taki Rondo programında bunu dile getirdi.

Van Hecke, geçen hafta hem Almanya'ya karşı oynanan maçta (1-1) hem de Sırbistan karşısında alınan 1-2'lik galibiyette Virgil van Dijk ile stoperde ikiliyi oluşturdu. Ancak Zeeland doğumlu oyuncu, Janssen üzerinde pek de bir etki bırakmadı.

Janssen analizine, “Son maçta dikkatimi çeken şey, geriden çoğu zaman üç kişiyle oyun kurmalarıydı: Van Hecke, Van Dijk ve Van de Ven” sözleriyle başladı. “Bunu oyun tarzlarında çok net görüyorsun.”

“Ama sonra Van Hecke'nin rolüne bir kez eleştirel gözle bakıyorsun. Aslında bunun hakkında çok az insan konuşuyor ama Van Hecke şu anda benim için Hollanda Milli Takımı'ndaki açık ara en zayıf halka. Top ayağındayken de, savunmada da.”

“Çok fazla kısa ve basit pas oynuyor, dripling yapmıyor ve çok az inisiyatif gösteriyor. Sürekli merkezin içinde kalma eğilimi var. Van Hecke'yle ilgili benim için sorun bu.”

“Dumfries zaten ileri çıktığı için kenara açılıp oynamak zorunda kaldığında inanılmaz kırılgan oluyor. Çok yavaş ve zamanlaması da her zaman iyi değil. Onunla ilgili sürekli dikkatimi çeken şey buydu: merkezden on, on beş metrelik paslarda çok fazla top kaybı yapıyor.”

Örnek olarak Sırbistan maçının 89. dakikasındaki bir pozisyon ekrana getiriliyor. Van Hecke kendi ceza sahasından geriden oyun kurmak istiyor, ancak bu tehlikeli bir bölgede top kaybına yol açıyor.

Janssen, büyük bir şaşkınlıkla, “Cidden, ne yapıyorsun sen dostum?” tepkisini verdi. “O topun forvete gitmesi gerekiyor ama o yine geriden oyun kurmak istiyor. Timber hazırsa, Xavi onun yerine onu hemen koymalı. Dumfries - Van Hecke ikilisi çaresiz.”