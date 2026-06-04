Theo Janssen, Cezayir'in golünde Jorrel Hato'nun yanı sıra bir başka Hollanda milli takım oyuncusunun da hata yaptığını görüyor

Hollanda milli takımı Çarşamba akşamı Cezayir ile oynadığı veda maçında 0-1'lik skorla sürpriz bir mağlubiyet aldı. Jorrel Hato, maçın tek golünde oynadığı rol nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı, ancak Theo Janssen'e göre Quinten Timber de bu durumdan paçayı kurtaramadı.

Anis Hadj Moussa, maçın bitimine az bir süre kala, kendine özgü bir şekilde içe dönüp sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek maçı belirledi. Janssen, De Oranjezomer'de, özellikle Hato'nun bu durumda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

“Ancak iyi performans göstermeyen başka oyuncular da var. Timber de iyi oynamıyor; o, çizgiyi kapatmalı ki rakip oyuncu o kadar kolay içeriye giremesin. Bu oyuncunun sol ayakla oynadığını ve her zaman içeriye girip topu uzak köşeye gönderdiğini biliyorsanız, onu aslında kenara doğru zorlamalısınız.”

“Ve bırakın o zaman bir orta yapsın. On altı içinde yeterince adamımız var, ama o bunu yapmıyor ve Hadj Moussa’yı gücüne getiriyor,” diyor Janssen eleştirel bir şekilde. “Aslında bunu her hafta yapıyor. Bunu Hollanda’da, Feyenoord’da da görebildik tabii ki. Yani buna karşı daha iyi savunma yapmalısınız, kesinlikle.”

Böylece Hollanda, Dünya Kupası öncesindeki veda maçını kaybetti. “Bu maçı kabullenmek gerekir. Sanırım on iki oyuncu değişikliği yaptılar, neredeyse herkes oynadı. Böyle bir maçta bu zaten olağanüstü bir durum,” diye devam ediyor Janssen.

“Ama bu iyi bir his değil. Hoş bir şekilde veda etmek istersiniz. Hollanda halkına iyi bir maç sergilemek istersiniz, ama bunu başaramadınız. Dolayısıyla herkes şimdi Dünya Kupası’na şu hisle gidiyor: ‘Yoksa olmaz herhalde?’”

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası önümüzdeki hafta Pazar günü Japonya ile oynanacak maçla başlayacak. Önce önümüzdeki Pazartesi günü New York’ta Özbekistan ile son bir hazırlık maçı oynayacak.