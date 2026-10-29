De Treffers, perşembe akşamı Eurojackpot Hollanda Kupası'nın ilk turunda büyük bir sürprize imza attı. Teknik direktör Theo Janssen'in takımı, Sportpark Zuid'da Keuken Kampioen Divisie lideri Heracles Almelo'yu 1-0 yendi. Almelo ekibi karşısında maçın tek golünü Sebastiaan van Bakel attı. Heracles ise Ivan Borac'ın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Ev sahibi ekip, maçın başından itibaren Heracles'ten çekinmediğini gösterdi. Karşılaşmaya etkili başlayan De Treffers, erken dakikalarda birçok fırsat yarattı. Bas Brussaard'ın 15. dakikadaki şutu az farkla dışarı giderken Tim Waterink ve Van Bakel de tehlike yarattı.

Heracles, maç ilerledikçe oyuna daha fazla hâkim oldu ve paslaşarak kontrolü ele almaya çalıştı. Tristan van Gilst'in serbest vuruşu üstten dışarı gitti, Borac ise kornerden yaptığı vuruşta kaleciye takıldı. En büyük fırsatı, De Treffers adına yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderen Willem den Dekker yakaladı.

Heracles, devre arasından hemen önce bir kez daha geriye düşmekten kurtuldu. Sağ taraftan sert bir şut çeken Brussaard'ın topunu kaleci Timo Jansink parmaklarının ucuyla üst direğe çeldi. İki takımın da fırsatlar bulduğu ilk yarı 0-0 sona erdi.

İlk yarıda topa yüzde 61 oranında sahip olan konuk ekip Heracles beş, De Treffers ise yedi şut çekti. İkinci yarıda kontrolü Heracles ele aldı. Jeff Reine-Adélaïde, 54. dakikada gol attığını düşündü ancak golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bir dakika sonra Heracles ağır bir darbe aldı. Topa üst koluyla müdahale eden Borac ikinci sarı kartını gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı. Heracles bunun ardından üç oyuncu değişikliği yaptı ancak De Treffers'ın golünü engelleyemedi.

61. dakikada kilidi Van Bakel açtı. Kane Keizer'in sağdan yerden gönderdiği ortada Vicente Robles'ten önce topa yetişen hücum oyuncusu, topu Jansink'in arkasındaki ağlara gönderdi: 1-0. Sportpark Zuid'da büyük sevinç yaşandı.

De Treffers, ardından maçı bitirebilecek çok önemli fırsatlar yakaladı. Keizer'in şutunu Jansink kurtardı, kısa süre sonra da Jari van Ginkel kornerden yaptığı vuruşta üst direğe takıldı. Groesbeek'te giderek artan sisin kapladığı sahada Heracles, 10 kişi kalmasına rağmen son bölümde baskı kurdu. Saha kenarından topun artık güçlükle görülebildiği anlarda N'Djoli, bitime iki dakika kala yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üstten dışarı gönderdi.

De Treffers üstünlüğünü koruyarak Heracles'i kupa dışında bıraktı ve rakibine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Janssen'in takımı bu sürpriz galibiyetle ikinci tura yükseldi.

Diğer maçların sonuçları:

GVVV - Noordwijk: 3-0

Hoek - Sparta Nijkerk: 4-2

Purmersteijn - Gemert: 1-0 (uzatmalarda)

ACV Assen - AFC: 0-0 (uzatmalarda)