Theo Janssen, benzeri görülmemiş bir tiradla Wout Weghorst’a karşı doğrudan bir saldırı başlattı

Theo Janssen, Wout Weghorst’un hayranı değil; analist, bunu Cuma akşamı Sam van Royen’in sunduğu, Talpa’nın futbol konulu sohbet programı Oranjecafé’de açıkça ortaya koydu.

Van Royen, yayında Weghorst’un kendi ifadesine göre Dünya Kupası finalini izlemeyeceğini belirtti. Forvet, Cuma günü ESPN’de Oranje’nin elenmesinin ardından Dünya Kupası’nı izlemenin kendisine hâlâ “çok acı” verdiğini söylemişti.

Ancak Janssen, Weghorst’un sözlerine hiç inanmadı ve ardından Oranje’nin forvetine sert bir şekilde yüklendi. “Bence bu açıklama sadece gösteriş amaçlı,” diyerek sözlerine başlayan Janssen, şöyle devam etti:

“Her futbolsever o maçı izleyecek, ne kadar acı verici olursa olsun,” diye devam ediyor Janssen. “Röportajlarını geriye dönük olarak izlerseniz, her zaman bir şeyler çıkar. Olayları çok abartıyor.”

“Kariyerine ve başardığı her şeye büyük saygı duyuyorum, özellikle de sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında, çünkü o o kadar da iyi bir futbolcu değil, ama onu olduğundan daha büyük göstermemeliyiz,” diye devam ediyor Ajax ve Vitesse gibi takımlarda forma giymiş eski oyuncu.

“Weghorst sadece sıradan bir forvet. Neyse ki onunla oynamadım. Onu yedek kulübesinde elinde İncil’le görseydim, o kitabı elinden alırdım. İnancına saygı duyuyorum, ama bunu herkesin gözü önünde yapma. O zaman sadece dikkat çekmek istiyorsun demektir,” diye sözlerini bitiriyor Janssen.