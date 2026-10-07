Hilal, geleneksel rakibi İttihad'a karşı oynanacak merakla beklenen klasiko maçı öncesinde, diğer geleneksel rakibi Ahli karşısında sakatlanan oyuncusunu yeniden kazandı.

Hilal, önümüzdeki cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Mamlaka Arena'da Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve mücadelesinde rakibi İttihad'ı konuk edecek.

Klasikoya 3 gün kala Hilal, son dönem boyunca takımdan uzak kalmasına neden olan sakatlığından kurtulan savunma oyuncusu Ali Lajami'nin iyileştiğini duyurdu.

Lajami, geçtiğimiz eylül ayının başında Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasının zirve mücadelesinde Hilal'in Ahli'yi 3-0 yendiği maçta sakatlanmış ve o tarihten bu yana "Lider"den uzak kalmıştı.

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Hilal, "X" üzerindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Lajami'nin takımın İttihad'a karşı oynanacak klasiko maçına hazırlanmak için bugün çarşamba günü gerçekleştirdiği takım antrenmanlarının ilk bölümüne katıldığını belirtti.

Böylece Suudi Arabistanlı milli savunma oyuncusu, aynı Ahli maçında sakatlanan Fransız bek Theo Hernandez'in ardından Hilal'de uzun süreli sakatlıktan dönen ikinci isim oldu.

Hilal, İttihad klasikosuna liderliği koruyacak yeni bir galibiyet elde etmek için çıkıyor; nitekim 18 puanla puan tablosunun zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki "Albay"ın yalnızca bir puan önünde bulunuyor.