The Telegraph, Raheem Sterling'in kazasıyla ilgili acı verici bir ayrıntı paylaştı: "Ona yakın bir kaynak şöyle dedi..."

İngiltere'de de Raheem Sterling'in tutuklanması büyük yankı uyandırdı. Feyenoord'un forveti, Perşembe sabahı İngiltere'nin Hampshire bölgesinde Lamborghini'siyle kaza yaptı ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. The Telegraph gazetesi, olayla ilgili yeni ve rahatsız edici bir ayrıntı ortaya çıkardı.

Perşembe günü saat 09.00 civarında olay meydana geldi: Polise göre Sterling, M3 otoyolunda korkuluğa şiddetle çarptı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Sterling, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle suçlanıyor.

Ayrıca, tehlikeli sürüş, C Sınıfı madde bulundurma ve inceleme için gerekli numuneyi vermeme suçlarından soruşturma açıldı. Forvet kefaletle serbest bırakıldı: Soruşturma devam ettiği sürece Sterling serbest kalacak. İngiliz uyuşturucu yasasına göre C Sınıfı maddeler arasında sakinleştiriciler, belirli uyku ilaçları, anabolik steroidler, gülen gaz ve GHB yer alıyor.

The Telegraph, kazanın nedeni hakkında biraz daha fazla bilgi edindi. İngiliz gazetesi, Sterling'in ruhsal durumunun önemli bir rol oynadığını bildiriyor. Forvet oyuncusunun şu anda kariyerinin bu aşamasında zorluklar yaşadığı belirtiliyor.

"Sterling'in yakın çevresinden bir kaynak, üst düzey bir oyuncu olarak kariyerinin ani sona ermesinin yarattığı baskının, onun sağlığını etkilediğini söyledi" diye yazıyor.

Sterling, kişisel antrenörüyle kondisyonuna sıkı bir şekilde çalışmaya devam etse de, iki sezondur hiçbir takımda düzenli bir hazırlık dönemi geçirmemiş. Ne Feyenoord'da, ne Arsenal'de, ne de Chelsea'de. Bu nedenle performansları umduğu gibi olmamış ve bu durum onu derinden etkilemiş.

"Üzerinde bulunduğu psikolojik baskı ölçülemez. Yalnız. Topa her dokunduğunda, kendisine bir başarısızlık olduğu ve her şeyin bittiği söyleniyor. Alay ediliyor. Yuhalanıyor," diye ekliyor.

"Kaçmak ve futbola olan sevgisini yeniden keşfetmek için Hollanda'ya gitti, ancak olumsuzluklar onu takip etti. Onun için son derece zorlu birkaç yıl oldu ve bu olay hepsini özetliyor."