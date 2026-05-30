The Telegraph, Raheem Sterling'in kazasıyla ilgili acı bir ayrıntı paylaştı: "Ona yakın bir kaynak şöyle dedi..."

İngiltere'de de Raheem Sterling'in tutuklanması büyük yankı uyandırdı. Feyenoord'un forveti, Perşembe sabahı İngiltere'nin Hampshire bölgesinde Lamborghini'siyle kaza yaptı ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. The Telegraph gazetesi, olayla ilgili yeni ve rahatsız edici bir ayrıntı ortaya çıkardı.

Perşembe günü saat 09.00 civarında olay meydana geldi: Polise göre Sterling, M3 otoyolunda korkuluğa şiddetle çarptı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Sterling, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle suçlanıyor.

Ayrıca, tehlikeli sürüş, C Sınıfı madde bulundurma ve inceleme için gerekli numuneyi vermeme suçları hakkında da soruşturma yürütülüyor. Forvet kefaletle serbest bırakıldı: Soruşturma devam ettiği sürece Sterling serbest kalacak. İngiliz uyuşturucu mevzuatında C Sınıfı maddeler arasında sakinleştiriciler, belirli uyku ilaçları, anabolik steroidler, gülen gaz ve GHB yer alıyor.

The Telegraph, kazanın nedeni hakkında biraz daha fazla bilgi edindi. İngiliz gazetesi, Sterling'in ruhsal durumunun önemli bir rol oynadığını bildiriyor. Forvet oyuncusunun şu anda kariyerinin bu aşamasında zorluklar yaşadığı belirtiliyor.

"Sterling'in yakın çevresinden bir kaynak, üst düzey bir oyuncu olarak kariyerinin ani sona ermesinin yarattığı baskının, onun sağlığını etkilediğini söyledi" diye yazıyor.

Sterling, kişisel antrenörüyle kondisyonuna sıkı bir şekilde çalışmaya devam etse de, iki sezondur hiçbir takımda düzenli bir hazırlık dönemi geçirmemiştir. Ne Feyenoord'da, ne Arsenal'de, ne de Chelsea'de. Bu nedenle performansları umduğu gibi olmamıştır ve bu durum onu oldukça etkilemiştir.

Şu anda Sterling soruşturmanın sonucunu beklerken, aynı zamanda yeni bir kulüp arayışına da girecek. Feyenoord onunla görüşmeye devam edecek olsa da, Rotterdam'da daha fazla kalması imkansız görünüyor.