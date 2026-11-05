İş uluslararası futbola veda etmeye geldiğinde bile Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin ardından ikinci sırada kaldı; İngiliz "The Sun" gazetesinin önde gelen gazetecisi Martin Lipton bu görüşte.

Messi'nin mavi-beyaz formayı bir daha giymeyeceğini teyit etmesinden iki ay sonra Ronaldo da onu tarih kitaplarına kadar takip etmeyi seçti.

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Ancak Messi, uzun süren sessizliğini 2021 Copa America zaferiyle bozduktan, ardından 2022 Dünya Kupası'na damga vurduktan ve sonrasında kıta kupasını da elinde tuttuktan sonra beraberinde eksiksiz bir madalya ve kupa koleksiyonuyla uluslararası sahalara veda ederken, Ronaldo'nun Portekiz vitrini Lipton'a göre daha boş görünüyor.

Yazar şunları ekledi: "Aklı başında hiç kimse Ronaldo'nun konumunu inkâr edemez. O, hiç şüphesiz, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri. Bir doğa gücü ve istisnai bir dâhi; kulüplerle kazandığı kupalar da kişiliği de asla unutulmayacak. Ancak Portekiz formasını giydiğinde işler olması gerektiği gibi gitmedi ve her şeyin, Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la yaşanan bir anlaşmazlığın ortasında sona ermesini görmek hem üzücü hem de beklenen bir durum."

Ve devam etti: "Evet, Portekiz'in Fransa'yı yendiği Euro 2016 finalinde ilk 11'de başladı, ama bir diz sakatlığı onu oyundan çıkmaya zorlamadan önce yalnızca 25 dakika oynayabildi. Ayrıca 2019 ve 2025 yıllarında iki kez Uluslar Ligi kupasını kazanan takımın da bir parçasıydı. Ancak gelmiş geçmiş en büyük sahnede, altı Dünya Kupası ve 27 maç boyunca, 11 gollük hanesi, yalnızca Portekiz'in yarı finalde Fransa'ya elendiği 2006'daki ilk katılımı dışında, özlemini çektiği başarıya yaklaşamadı."

"Acı bir son"

Amerika Birleşik Devletleri'nde görkemli bir veda yerine, 23 yıl süren, 234 maç ve 146 gole tanıklık eden o kariyer, acı içinde sona erdi.

Dikkat çeken bir nokta, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'yla yirmi yıla uzanan kariyerini sona erdirme kararının borazanlar ve çiçekler arasında gelmesi, Ronaldo'nun ise ülkesinin milli takımına devasa bir anlaşmazlığın ardından veda etmesiydi.

Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni, yalnızca takımının ikonuna veda etmeyi düşünmekle gözyaşı döktü.

Buna karşılık Ronaldo, son uluslararası ara döneminde milli takım kampından ayrılması nedeniyle aldığı 30 günlük "cezasının" bitmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra, kariyerini Portekiz'in yeni teknik direktörü Jesus'a yönelik kasıtlı bir son hakaretle noktaladı; "Don", veda mesajında teknik direktörünün adını anmayı görmezden geldi.

Bu, Jesus'un belki de Ronaldo'suz olacak son kadrosunu açıklamasından yalnızca bir gün önce geldi.

Lipton şöyle tamamladı: "Hiçbir Portekizli oyuncu, hatta büyük Eusebio bile, ulusal tartışmaya bu şekilde hâkim olmadı. Belki de kimse asla olmayacak. Ancak Ronaldo'nun, hiçbir oyuncunun yenemeyeceği tek rakibi, yani zamanı görmezden gelmeye çalıştığı için sonunda pişmanlık duyacağına inanmalısınız. İster bu ay ister martta, kendisine sunulacak her türlü onurlandırma, işlerin bitiş şekliyle lekelenmiş olacak."