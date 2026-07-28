The Miami Show Dubai biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Kuveyt'in en efsanevi gruplarından biri bu yaz BAE'ye geliyor ve Körfez müziği hayranları şimdiden bu tarihi not etmiş durumda. The Miami Show, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü Coca-Cola Arena'da sahne alacak ve onlarca yıla yayılan hitlerini, dinleyici katılımını merkeze alan yeni bir dokunuşla Dubai'nin en büyük kapalı salonlarından birine taşıyacak.

1991'de kurulan Miami Band, Bastans, Ya Omri Ana ve Ya Helwakom gibi şarkılarla Körfez popunun en tanınan isimlerinden biri haline geldi ve bu parçalar bölgede nesiller boyunca dinleyicilere eşlik etti. The Miami Show, yalnızca dümdüz bir nostalji performansı olarak değil, formatına seyirci katılımını da dahil eden ve klasik repertuvarını yeni düzenlemelerle harmanlayan bir etkinlik olarak sunuluyor. Konser aynı zamanda Dubai Summer Surprises kapsamında gerçekleşiyor; yani şehir genelinde büyük etkinliklerle dolu bir döneme denk geliyor.

GOAL tarihler, fiyatlar ve bilet satın alma süreciyle ilgili ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları sizin için derledi, böylece en iyi fiyatlı biletler tükenmeden yerinizi ayırtabilirsiniz.

Miami Show Dubai ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 20.30 Miami Show Dubai Coca-Cola Arena, City Walk, Dubai Biletler

Kapı açılış ve kesin giriş saatleri gösteriye yakın tarihte netleşecek, ancak performansın kendisi yerel saatle 20.30 için planlanmış durumda. Mekânın Körfez pop konserleri için gördüğü yoğun ilgi göz önüne alındığında, hayranlara rezervasyonu son dakikaya bırakmamaları tavsiye ediliyor.

Miami Show Dubai biletleri nereden alınır?

Miami Show Dubai biletlerini satın almak için resmî ve en güvenli yer, etkinliğin yetkili biletleme ortağı olan Platinumlist'tir. Doğrudan Platinumlist üzerinden satın almak, biletlerinizin giriş için geçerli olmasını garanti eder ve yeniden satış sitelerinin beraberinde getirdiği risklere karşı sizi korur.

Biletler ilk gelen alır esasına göre satışa sunuluyor ve daha ucuz kategorilerdeki kontenjan tükendikçe fiyatlar yükselme eğilimi gösteriyor. Bu nedenle erken rezervasyon yapmak genellikle daha iyi bir fiyat avantajı sağlıyor.

Miami Show Dubai biletleri ne kadar?

Miami Show Dubai bilet fiyatları, bütçelerine ve sahneye ne kadar yakın olmak istediklerine bağlı olarak hayranlara net seçenekler sunan sekiz kategoriye ayrılıyor:

Bronze: 195 AED'den başlayan fiyatlarla

Silver: 295 AED'den başlayan fiyatlarla

Gold: 395 AED'den başlayan fiyatlarla

Platinum: 595 AED'den başlayan fiyatlarla

Diamond: 795 AED'den başlayan fiyatlarla

VIP: 1.025 AED'den başlayan fiyatlarla

VVIP: 1.195 AED'den başlayan fiyatlarla

Royal: 1.945 AED'den başlayan fiyatlarla

Yoğun talep gören çoğu konserde olduğu gibi, en düşük fiyatlı biletler aynı zamanda sayıca en sınırlı olanlar. Mümkün olan en iyi fiyattan giriş yapmak önceliğinizse, resmî Platinumlist bağlantısı üzerinden erken rezervasyon yapmak en akıllıca tercih olacaktır. Fiyatlar ödeme ekranında da AED olarak gösterilir ve Platinumlist, maliyeti taksite yaymak isteyen hayranlar için Tabby üzerinden taksitli ödeme seçeneği sunar.

Miami Show Dubai biletlerini nasıl alabilirim?

Miami Show Dubai için bilet satın almak oldukça basit bir süreçtir. İşte yapmanız gerekenler:

Resmî Platinumlist Miami Show Dubai etkinlik sayfasına gidin. Bütçenize ve oturma tercihinize göre, en düşük seviye olan yaklaşık 195 AED'den başlayan kategori dahil olmak üzere tercih ettiğiniz bilet kategorisini seçin. İhtiyacınız olan bilet sayısını seçin. 16 yaş altındaki her katılımcının 18 yaş veya üzerindeki bir yetişkin eşliğinde olması gerektiğini, ayrıca bir yaşından büyük çocuklar için de geçerli bir giriş bileti gerektiğini unutmayın. Rezervasyonunuzu kartla ödeme yaparak tamamlayın ya da ödeme aşamasında mevcutsa Tabby üzerinden taksit seçeneğini tercih edin. E-posta kutunuzu kontrol edin. E-biletler genellikle etkinliğe giden günlerde elektronik olarak gönderilir, bu nedenle rezervasyondan hemen sonra elinize ulaşmazsa endişelenmenize gerek yoktur.

Coca-Cola Arena'daki Körfez pop konserlerine olan talep ve bu gösteri için nispeten erişilebilir başlangıç fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, hayranların en ucuz mevcut koltukları kaçırmamak için rezervasyonlarını geç olmadan yapmaları tavsiye ediliyor.

Coca-Cola Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Coca-Cola Arena, City Walk'un kalbinde yer alan Dubai'nin önde gelen kapalı eğlence mekânlarından biridir. Açıldığı günden bu yana büyük konserler, komedi gösterileri ve canlı eğlence etkinlikleri için bölgenin başlıca adreslerinden biri haline gelmiş, düzenli olarak hem uluslararası hem de bölgesel yıldız isimleri ağırlamıştır.

Hangi ulaşım yöntemini kullanırsanız kullanın, mekâna ulaşmak oldukça kolaydır. Arabayla gelecekler için salona, Sheikh Zayed Road üzerinden Al Safa Street yönündeki 47 numaralı çıkış kullanılarak rahatça ulaşılabilir; yönlendirme tabelaları ziyaretçileri City Walk'a yönlendirir. Toplu taşıma bağlantıları da oldukça gelişmiştir, bu da otomobil kullanmadan arenaya erişimi mümkün kılar.

Aracınızı tesis içinde park etmeyi planlıyorsanız, büyük etkinlikler sırasında mekân çevresinde ücretli otopark uygulandığı için biraz ek bütçe ayırmanızda fayda var. Özellikle bunun gibi yoğun ilgi gören bir gösteride, giriş kontrolleri ve koltuğunuzu bulmak için zaman tanımak adına planlanan 20.30 başlangıç saatinden çok önce gelmeniz tavsiye edilir.

Yasaklı eşyaların tam listesi ve mekân kurallarının tamamı için hayranlara, gösteri öncesinde Coca-Cola Arena'nın resmî yönergelerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Unutmayın, resmî kanallar üzerinden satın alınan biletler dolandırıcılığa karşı koruma sağlar; bu nedenle girişinizi garanti altına almak için her zaman doğrulanmış Platinumlist bağlantısı üzerinden rezervasyon yapın.

Körfez'in en kalıcı canlı performans ekiplerinden biri, hayran katılımı etrafında şekillenen bir gece ve 195 AED'den başlayan bütçe dostu bilet fiyatlarıyla Miami Show Dubai, bu yazki Dubai Summer Surprises takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. En iyi fiyat-performans sunan biletler tükenmeden resmî Platinumlist sayfası üzerinden yerinizi ayırtın.