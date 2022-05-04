Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Manchester City'i de bünyesinde barındıran The City Group, satın almaya hazırlandığı İtalyan ekibi Palermo'nun başına bir dönem Juventus forması da giyen Enzo Maresca'yı getirmeyi planlıyor.

Avustralya'dan Melbourne City, ABD'den York City FC ve Fransa'dan Troyes'u da bünyesinde bulunduran şirket, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Palermo'ya ilişkin planlamalarını hazırladı.

Habere göre Juventus ve Sevilla formalarıyla Avrupa futbolunda iz bırakmayı başaran Maresca, The City Group'un satın alma işlemlerini tamamlaması halinde Palermo'yu çalıştırmayı kabul etti.

Premier Lig 2'yi kazandı

Maresca Ağustos 2020'de Manchester City yönetimi tarafından 23 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti. City'de görev yaptığı dönemde kulübün Premier Lig 2 olarak adlandırılan U23 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasını sağlayan Maresca, bu sezona ise Parma'da başladı.

Parma'da işleri yoluna koymayı bir türlü başaramayan 42 yaşındaki teknik direktör Kasım ayında görevden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyordu. Sicilya ekibinde kalitesini ispatlamaya çalışacak olan Maresca, daha önce West Ham United'da Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yardımcılığı görevini de üstlenmişti.

Futbolculuk yıllarında Serie A, İspanya Süper Kupası, Copa del Rey, UEFA Süper Kupası ve İtalya Süper Kupası ve iki UEFA Kupası kazanan Maresca, 2013-2014 sezonunda Palermo ile Serie B şampiyonluğu yaşamış ve takımın Serie A'ya dönmesinde önemli bir rol oynamıştı.

İtalyan ekibi Serie C'de sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

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