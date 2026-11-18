The Chainsmokers ve The Script, unutulmaz bir canlı müzik gecesi için sevilen şarkılarını Abu Dabi'ye taşıyor. Süperstar ikili ile beğeni toplayan İrlandalı rock grubu, merakla beklenen Formula 1 Grand Prix hafta sonunu görkemli bir şekilde noktalayacak Yasalam After Race Concert'te sahneyi paylaşacak.

GOAL, bu etkinliği kaçırmamanız için mekân, oturma düzeni ve biletlerinizi hemen nasıl alabileceğiniz hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi.

The Chainsmokers ve The Script ne zaman sahne alacak?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 6 Aralık 2026 Pazar, 18.00 The Chainsmokers & The Script Etihad Park, Yas Adası, Abu Dabi Biletler

The Chainsmokers ve The Script biletleri nereden alınır?

Bilet almak isteyenler için resmî satış kanalları Ticketmaster AE ve Yas Marina Circuit'ün resmî internet sitesi. Mekândaki genel giriş ve Golden Circle erişimi için başlıca kaynaklar bunlar.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Taraftarlar, yoğun talep gören etkinlikler için bu ikinci el satış platformunda bilet bulabilir.

The Chainsmokers ve The Script biletleri ne kadar?

Merakla beklenen bu etkinlikte en ucuz bilet seçenekleri, Ticketmaster AE ve Abu Dabi Grand Prix gişesi gibi resmî sağlayıcılardan alınabilen Golden Circle yükseltmesi için 395 AED'den başlıyor. Konser ve yarışa tam erişim sağlayan biletlerin fiyatları, seçtiğiniz oturma kategorisine ve sahneye yakınlığına göre değişiyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse GrintaHub gibi ikinci el satış platformları, son dakika bileti bulmak için alternatif sunuyor.

The Chainsmokers ve The Script hakkında bilmeniz gerekenler

Yasalam After Race Concerts'ın Formula 1 sezonunu noktalayacağı bu performans, müzikseverler için büyük bir gece olacak. The Chainsmokers, enerjisi yüksek elektronik dans müziği performansları ve ses getiren ortak çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor. The Script ise içten sözler ile güçlü rock melodilerini bir araya getiren kendine özgü müziğini sahneye taşıyacak.

Yas Adası'ndaki Etihad Park, bu büyük gösteri için ideal bir açık hava ortamı sunuyor. Adaya gelenler, müzik başlamadan önce çevredeki canlı eğlence bölgesinin de keyfini çıkarabilir. İki büyük uluslararası müzik grubunun sahneyi paylaşacağı pazar gecesi etkinliği, motor sporları hafta sonunu tamamlayan büyük bir kutlama olacak.