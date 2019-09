The Best'te Şenol Güneş ve Emre'nin oyları belli oldu

Yılın en iyilerinin belirlendiği oylamada Şenol Güneş Salah'a, Emre Belözoğlu da Ronaldo'ya oyunu verdi.

FIFA'nın yılın en iyilerini seçtiği 'The Best' ödüllerinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu da oy kullandı.

'nın yıldızı 'nin en iyi oyuncu seçildiği ödül töreninde her iki isim de Arjantinli yıldıza oy vermedi.

Güneş Salah'a, Emre Ronaldo'ya

Şenol Güneş ilk sırada 'un yıldızı Mohamed Salah'a 5 puan verirken Messi'ye 3, Harry Kane'e ise 1 puan verdi.

Kaptan Emre Belözoğlu ise 5 puan tercihini Cristinao Ronaldo'dan yana kullandı. Emre'nin 3 puanı Salah'a 1 puanı ise Messi'ye gitti.

The Best ödüllerinde her ülkenin teknik direktörü ve kaptanı oy kullanabiliyor.