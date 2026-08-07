Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, kendi neslinin en önemli oyuncularından birinin kariyeri için beklenen senaryo değildi.

Yaklaşık 8 ay önce, kulüpte kalmasını istemeyen birilerinin varlığını hissettiğini söylemesinin ardından, Liverpool'dan ayrılması kesinleşmiş bir mesele gibi görünüyordu.

Yazar James Horncastle'ın "The Athletic" gazetesindeki yazısına göre, ayrılığın geçtiğimiz mart ayında erkenden duyurulması, Salah ve menajeri Ramy Abbas'a kendisini kadrosuna katmak isteyen kulüplerle görüşmek için yeterli zaman tanıdı, ancak varacağı adres son günlere kadar belirsiz kaldı.

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Bu durum, Salah'ın daha bir yıl önce, Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı sezonda 61 gole katkı sağlamasının ardından Ballon d'Or'un en önde gelen adaylarından biri olmasına rağmen yaşandı.

Ancak son sezonu, hücum üretiminde büyük ve beklenmedik bir düşüşe sahne oldu; gol katkıları %45 oranında azaldı. Ayrıca Trent Alexander-Arnold ve Luis Diaz'dan aldığı desteği de yitirerek, olağanüstü maaşına kıyasla daha az etkili göründü.

"Belirgin bir çelişki"

James Horncastle'a göre çelişki açıkça ortada; daha bir yıl önce Ballon d'Or yarışında olan Salah, şimdi Trabzonspor'a transfer oldu; bu adım, Avrupa futbolunun zirvesinde sahip olduğu konumu mutlaka yansıtmıyor.

Yazar, bunun Süper Lig ya da Trabzonspor'u küçümsemek anlamına gelmediğini, aksine, eğer 34 yaşındaki Salah hâlâ 2025'te görülen oyuncuyla aynı oyuncuysa, Türk kulübünün onunla anlaşmayı başarmasının büyük bir başarıyı temsil ettiğini düşünüyor.

Ancak Avrupa manzarası da değişti; yıllar önce Salah'a bir "Galactico" gözüyle bakabilecek olan Real Madrid'in artık farklı hesapları var. Barcelona ise geleceğini Lamine Yamal etrafında inşa ediyor, Bayern Münih Michael Olise'ye güveniyor, Paris Saint-Germain Desire Doue ve Bradley Barcola gibi bir dizi yeteneğe sahip, Milan ise kadrosunda Christian Pulisic'i barındırıyor.

İşte bu yüzden Salah'ın transferi, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a ve Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferi gibi diğer yıldızların anlaşmalarından farklı.

Yazıya göre Ronaldo, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesinin en önemli sportif yüzlerinden biri olmak için transfer olurken, Messi ise ABD'nin 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasından önce futbolun Güney Florida'daki varlığını genişletmeye yönelik bir proje kapsamında Miami'ye gitti.

Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a transferi ise şu soruyu gündeme getiriyor: Salah'ın seviyesi, en iyi liglerden ziyade, Avrupa'da dokuzuncu sırada yer alan Süper Lig'in seviyesine mi yaklaşmaya başladı?