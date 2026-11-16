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Jurriën Timber, yakında Arsenal ile sözleşmesini uzatacak. The Athletic pazartesi günü bu bilgiyi verdi. Çok yönlü savunmacının İngiltere şampiyonuyla mevcut sözleşmesi 2028'in ortasına kadar sürüyor.

Kaynaklara göre iki taraf, 2023'teki transferinden bu yana önemli bir oyuncu hâline gelen Timber'ın şartları iyileştirilmiş yeni sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni anlaşmanın süresi henüz bilinmiyor.

Timber'ın Arsenal'deki dönemi kötü başladı. Ağustos 2023'te ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve aylarca rehabilitasyon görmek zorunda kaldı. Mücadele ederek geri dönen savunmacı, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk kez kazandığı geçen sezonki lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Eski Ajax oyuncusu daha önce de sakatlıklarla dolu dönemler yaşadı. Geçen sezon da Paris Saint-Germain'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde sahalara sağlıklı bir şekilde dönmüştü. Timber, Budapeşte'deki mücadeleden sakatlanmadan çıkamadı ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçırdı.

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Timber, Arsenal formasıyla bugüne kadar 105 maça çıktı. "Savunma hattındaki çok yönlülüğü sayesinde Arteta, kulüpteki görev süresince stoper ve sol bek mevkilerindeki sakatlıkların etkisini giderebildi."

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Hollanda millî takımında da oynayan Timber, kısa süre önce Nottingham Forest deplasmanındaki 0-1'lik maçta Arsenal formasıyla 100. kez sahaya çıktı. Şimdiye kadar yedi gol atıp on bir asist yaptı.

Arsenal, İngiliz futbolundaki hâkim konumunu korumak istiyor ve bu nedenle önemli isimleri kulübe bağlıyor. Teknik direktör Mikel Arteta ekim ayında yeni, çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Declan Rice'a da yeni bir sözleşme sunulması planlanıyor.

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"Arsenal, Jurriën Timber'ı kariyerinin en iyi yılları öncesinde kulübe bağladı. 25 yaşındaki savunmacı, Ajax'tan Arsenal'e transferinden bu yana büyük bir çıkış yaptı ve dünya futbolunda bire bir mücadelelerin en iyi savunmacılarından biri olarak ün kazandı" değerlendirmesini yaptı The Athletic.

Arteta, Timber'ı sık sık Ben White ile forma rekabetine girdiği sağ bekte kullanıyor. Timber ayrıca stoper ve sol bek olarak da görev yapabiliyor.