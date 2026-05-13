The Athletic, Feyenoord ziyaretinin ardından etkileyici bir atmosfer betimlemesi yayınladı: "Raheem Sterling orada tek başına oturuyordu..."

The Athletic muhabiri Daniel Taylor, geçtiğimiz hafta sonu Feyenoord'un forveti Raheem Sterling'i izlemek için De Kuip'teydi. 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, maçta hiç sahaya çıkamadı.

Taylor yine de Rotterdam ve Feyenoord - AZ (1-1) maçına yaptığı ziyaretle ilgili atmosferi yansıtan bir yazı kaleme aldı. Sterling için bu durum oldukça acı verici oldu.

Bu durum, bilgi toplamak için Jan Everse'yi arayan Taylor'ın hazırlık aşamasında bile başlıyor. “Sterling'i mi görmeye geldin? Patronun sana saygı duymuyor mu? Her şey bitti. Umarım yanılıyorumdur, ama sanmıyorum. İnternetteki tepkilere bir bak, taraftarlar onu yerden yere vuruyor.”

“Formda değil. Üç dört sprint attıktan sonra yirmi dakika boyunca ortada görünmüyor. Artık eskisi kadar patlayıcı değil. Kendi bacaklarına takılıyor. Tereddüt ediyor. Hata yapmaktan korkuyor. Bire bir durumda hiçbir zaman bir defans oyuncusunu geçemiyor. Kendine güveni yok ve bunun nedeni, istediğini yapamayacağını bilmesi. Futbolculara pek acımam, çünkü ne kadar kazandıklarını biliyorum, ama ona acıyorum,” dedi eleştirel Everse.

Taylor, Rotterdam'daki Feyenoord taraftarlarının da Sterling'den pek hoşlanmadığını belirtti. İngiliz yazar, her şeyin gerçekten bittiği sonucuna varıyor.

“Pazar günkü maç, Sterling’in Rotterdam’dan vedası gibi hissettirdi. Dört maçta üçüncü kez Sterling doksan dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Ve ne kadar çılgınca gelse de, Robin van Persie’nin önceki performanslarından sonra daha fazla alay konusu olmasını önlemek için onu kasten oynatmadığını düşünüyorum,” dedi Taylor.

Taylor da Everse gibi ona acıyor gibi görünüyor. “Pazar günü Sterling yedek kulübesinde tek başına oturuyordu: bir tarafta iki boş koltuk, diğer tarafta üç. Hollanda basınıyla mesafeli davrandı ve maç öncesinde röportaj vermeyeceği açıkça belirtildi.”

“O akşamın ilerleyen saatlerinde Marcus Rashford, FC Barcelona formasıyla Real Madrid’e karşı bir gol attı ve bu Clásico galibiyeti, kulübünün İspanya ligini kazanmasına yardımcı oldu. Üç yaş küçük olan Rashford, eskiden Sterling’in sürekli karşılaştırıldığı oyunculardan biriydi. Ancak şimdi kariyerleri farklı yönlere doğru ilerliyor.”

Yine de Taylor, son anda De Kuip'te umut verici bir an gördü. “Bu, günün geri kalanına pek uymuyordu. Kalabalık Raheem Sterling'in adını söylemeye başladı ve bir an için her şey eskisi gibi göründü.”