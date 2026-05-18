The Athletic, büyük bir haberi anında duyurdu: Pep Guardiola'nın Manchester City'deki halefi bu kişi olacak

Daily Mail'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, Pep Guardiola bu sezonun ardından Manchester City'den ayrılacak. The Athletic kısa süre sonra bu haberi doğruladı ve İspanyol teknik adamın yerine kimin geçeceğini de açıkladı.

Gazeteci David Ornstein'a göre bu isim Enzo Maresca olacak. 46 yaşındaki İtalyan, dört ay önce Chelsea'den ayrıldı, ancak şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğü için tek aday.

Maresca'nın Chelsea'den ayrılmadan önce bile Manchester kulübüyle görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Ekim ayında The Citizens'ın kulüp yönetimi ile iki kez masaya oturdu ve Aralık ayında tekrar geri döndü. Görünüşe göre bu görüşmeler olumlu sonuçlandı, çünkü City şimdi tekrar Maresca'ya yöneldi.

Maresca'nın Manchester City'de deneyimi var: 2020/21 sezonunda U21 takımının başında yer aldı ve 2022 yazında Guardiola'nın yardımcısı olarak A takımına geri döndü.

2024 yazında, Leicester City'yi Championship'ten üst lige çıkardıktan sonra Chelsea'ye transfer oldu. İlk sezonunda Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve ayrıca Conference League ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

İtalyan teknik adam, 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen 1 Ocak'ta Batı Londra kulübünden ayrıldı. Aralık ayında, Everton'a karşı kazanılan zaferden önceki 48 saatin "kulübe geldiğinden beri en zor saatler" olduğunu, çünkü birçok yönden "yeterli destek" görmediğini belirterek, geleceği hakkında şüpheler uyandırmıştı.