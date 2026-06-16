The Athletic, Arne Slot'un görevden alınmasının Mohamed Salah'ın gelecek planlarına ne gibi bir etkisi olacağını çok iyi biliyor

Arne Slot’un Liverpool’dan kovulmasının ardından, Mohamed Salah’ın kulüpte daha uzun süre kalması ihtimali yeniden ufukta belirmiş gibi görünüyordu. Ancak The Athletic, Mısırlı oyuncunun kalma ihtimalinin “hiç olmadığını” doğruladı.

Geçtiğimiz sezon boyunca, Salah’ın medyada Hollandalı teknik direktör hakkında son derece eleştirel açıklamalarda bulunmasının ardından Slot ile Salah arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. “Birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini de bilmiyorum. Görünüşe göre biri beni kapı dışarı etmek istiyor,” demişti.

Sonunda ikili aralarını “düzeltmeyi” başardı, ancak daha sonra Salah’ın Slot’un kovulmasında büyük rol oynadığına dair haberler çıktı. Bununla birlikte, Salah’ın bu yaz gerçekten ayrılacağının hiç de kesin olmadığı sonucuna varılmıştı.

The Athletic şimdi konuyu netleştirdi. Salah’ın Liverpool’daki kariyerine devam etme ihtimali kesinlikle “yok”. “Salah, neredeyse dokuz yıllık olağanüstü performansının ardından sezon sonunda Anfield’da hak ettiği vedayı aldı,” diye yazıyor yayın organı.

“Tüm taraflar, ayrılmak için doğru zamanın geldiği konusunda hemfikirdi; bu süreçte Salah, Mart ayında Liverpool’un sözleşmesinin son yılını fiilen iptal etmeyi kabul etmesine yol açan görüşmelerin inisiyatifini kendisi aldı. Slot’un ardından gelen ayrılışı ve Iraola’nın atanması bu durumu hiçbir şekilde değiştirmiyor.”

Şu anda Salah, Mısır milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor ve Belçika ile oynanan maçta da tüm dikkatler onun üzerindeydi. Forvet, ikinci yarının ortasında oyundan alındı ve bundan açıkça hoşnut olmadığı belliydi. “Sanırım bu akşam o antrenörün odasına uğrayacak ve ona şöyle diyecek: ‘Mo söylemedikçe bunu bir daha yapmayacağız’,” diyor René van der Gijp, Vandaag Inside programında alaycı bir tonla.

“O zaman bu antrenör de gitmek zorunda kalacak. O adam, kariyerinin sonuna geldiğini kabullenemiyor,” diye yanıtlıyor Johan Derksen. “En iyi günleri geride kaldı ve bu olabilir. Ama bunu kendin hissedememenizi anlamıyorum,” diye ekliyor Van der Gijp.