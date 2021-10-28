TFF'den seyirci açıklaması: Stadyumlara ne zaman tam kapasiteyle seyirci alınacak?

Pandemi koşullarının etkisiyle Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-22 sezonunun öncesinde stadyumlara yüzde elli kapasiteyle seyirci alınması kararı almıştı.

Ancak TFF, yeni açıklamasıyla birlikte 9 Kasım tarihinden itibaren stadyumların tam kapasiteyle seyirci almaya başlayabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmî internet sitesinden yaptığı açıklamayla yeni kararını şu cümlelerle açıkladı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 09.11.2021 tarihinde, 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkanına sahip olacaklardır. Bu sebeple 09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin 'Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat' ile belirlenen şartlara uygun olarak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur."