TFF'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı kararı

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Pazar günü oynanacak karşılaşmanın saatinin erkene alınması talebi TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından reddedildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 14 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı - kırmızılılar beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19:00'da başlanacak mücadelenin daha erken bir saate alınmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi, Fatih Saraç'ı aradı. Saraç, Albayrak'ın kendisine telefonda, "Galatasaray Kulübü'nden gelen bu haklı talebe Kasımpaşa olarak olumlu yaklaşacağımızı belirttik. Pazar günü maçın oynanacağı saatlerde çok yoğun kar yağışı olacağı görülüyor. Maçın yarıda kalma ve ertelenme durumna istinaden "maçı erken saatte oynayalım" dediler. Biz de bunu olumlu karşıladık" diye konuştu.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN VETO

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konuyla alakalı Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, "Karşılaşmaları meteorolojiye göre bir gün ileri bir geri alamayız. Program neyse aynen uygulayacağız. Tedbirlerimizi aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız ve hedefimiz maçı oynatmak. Fikstürler belli. Maç saati geldiğinde karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına karar verilir" diye konuştu.

ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Öte yandan İstanbul'da Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla aynı günde oynanması beklenen Ümraniyespor - Eskişehirspor karşılaşması beklenen hava koşulları sebebiyle Cumartesi günü saat 13:30'a alındı.