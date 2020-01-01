TFF'den açıklama: Süper Lig maçları ertelenmeyecek

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle erteleneceğine yönelik iddialara cevap verdi.

TFF, koronavirüs sebebiyle Süper Lig karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Maçların ertelenmesi yönünde gelen tepkilerin üzerine TFF'den bir açıklama daha geldi.

'ın maçların ertelenmesi için yaptığı resmi açıklamanın ardından NTV'ye konuşan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, ertelemenin söz konusu olmadığını ve karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Servet Yardımcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir. Şu anki tercihimiz maçların seyircisiz olarak oynanması. İnşallah bunu uygulayacağız."