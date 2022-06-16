TFF yönetiminde görev yapacak ilk kadın İdil Karademirlidağ Suher kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde yer alarak tarihe geçen ismi yakından tanıyalım.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi oldu.

TFF seçimine tek aday olarak giren Gaziantep FK'nın eski başkanı Büyükekşi'nin yönetim listesinde İdil Karademirlidağ Suher de yer alıyor.

İdil Karademirlidağ Suher, Nüket Küçükel Ezberci ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görev yapan ilk kadın olacak.

İdil Karademirlidağ Suher kimdir?

Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesinde yer alan Prof. Dr. İdil Karademirlibağ Suher, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı.

Suher, Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İkişkiler bölümünden 1995 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını yine Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları üzerine gerçekleştiren Suher, doktora eğitimini de Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Sanatları üzerine yaptı.

Mehmet Büyükekşi'nin listesinde başka kimler var?

Mehmet Büyükekşi'nin TFF yönetim kurulu listesi şu şekilde: